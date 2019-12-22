Лавров заявил об «атмосфере маккартизма» в США

22.12.2019, 14:44, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что в США установилась атмосфера маккартизма.

«По большому счету, это атмосфера маккартизма. Я не был там во времена маккартизма, но по учебникам могу себе представить, что нечто похожее происходило… «Охота на ведьм», например. Но все эти термины уже прозвучали из уст президента США Дональда Трампа, журналистов, которые пытаются разобраться в том, что же там все-таки происходит», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Речь идет о явлении американской истории середины ХХ века. Тогда американское общество «зачищалось» от предполагаемых коммунистов. Это сопровождалось в том числе массовым остракизмом невиновных. Движение возглавлял сенатор Джозеф Маккарти, который и дал имя кампании.

Лавров отметил, что нескончаемые электоральные циклы в США делают все остальное «заложником американской внутриполитической борьбы».

«Каждые два года проходят выборы, на которых обязательно надо что-то такое устроить, чтобы противник почувствовал свое поражение. Но демократия, куда деваться?» – отметил он.

Также он заметил, что в отличие от середины ХХ века неомаккартизм развязывается оппозицией, а не правящей партией.

Ранее президент США Дональд Трамп также сравнил расследование Мюллера о якобы его сговоре с Россией во время выборов с гонениями времен маккартизма.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Холмске Арцизского района Одесской области декоммунизировали памятник немецкому философу Карлу Марксу, переименовав его в памятник болгарскому поэту. Жители Холмска на общественных слушаниях принимали решение о том, что дальше делать с памятником Карлу Марксу. В итоге было решено переименовать бюст в памятник Христо Ботеву – болгарскому поэту и национальному герою, информирует «Страна». Сам вид бюста […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика