Мнение: Успешное построение коммунизма, советский ВВП и неудобные цитаты вождей

1. На заглавной картинке вы можете наблюдать краткий сценарий типичной беседы о коммунизме: «А где смогли построить успешный коммунизм? В стране Икс не получилось. А также в странах Игрек, Зет, Альфа, Омега…». – «Ха–ха–ха, это всё был неправильный коммунизм. Надо строить правильный, и тогда заживём». Однако согласно марксизму, практика – это критерий истины, и если какая-то идея раз за разом проваливается, стоит серьёзно задуматься о её правоте.

Я уже задавал вопрос о том, каким странам коммунизм принёс процветание. Самый частый и убедительный ответ – капиталистическим странам Запада, которые поняли, что путём левого радикализма идти не надо, и одновременно провели необходимые социальные реформы, чтобы противостоять распространению коммунизма:

https://olegmakarenko.ru/1697928.html

Собственно, на картинке выше говорится не о коммунизме, а о социализме. Условно социализмом называют общественный строй в Скандинавии, но там нет и не планируется никакого отказа от частной собственности и капитализма, поэтому с точки зрения марксистов, это не социализм.

Если же говорить о тех странах, где социализм хоть немного тянет на «первую фазу коммунизма» по марксистским лекалам. В посте у genby, где он пишет о конце правления социалистов в Боливии, говорится, что соцстран в мире осталось после этого всего четыре – Куба, Северная Корея, Венесуэла и Эквадор:

https://genby.livejournal.com/799529.html

Однако про Эквадор в комментариях недавно объяснили, что тамошний президент Ленин Морено не имеет к социализму никакого отношения. Получается, социалистов осталось только трое. И увы, ни одну из этих стран нельзя назвать примером для подражания.

Воодушевлённые левыми идеями юноши с горящими глазами почему-то не едут ни на Остров Свободы, ни в Лучшую Корею, ни в Боливарианскую Республику. Хотя, казалось бы, коммунисты – это идейные интернационалисты, и никакие национальные различия не должны помешать им строить коммунизм там, где в данный момент на Земле его пытаются построить.

Кто-то может сказать, что коммунизм был успешен во время революций и войн. Но в конечном счёте, самое главное, что обещали коммунисты – это повышение материального благополучия для всех (принцип «каждому по потребностям»). То есть, чтобы комунизм можно было признать состоявшимся, необходимо зафиксировать хотя бы скромные успехи в экономике и в мирной жизни. Однако, на деле, ни одна экономика с запретом или серьёзными ограничениями частной собственности так и не смогла конкурировать с капиталистической.

Поскольку критерий практики в случае коммунизма, очевидно, не работает (а точнее, работает, но даёт отрицательный ответ), мне остаётся лишь задать читателям вопрос: как ещё можно доказать истинность коммунистического учения? Не является ли оно предметом слепой веры?

2. Читатель Михаил Голубчик объясняет, почему нам теперь крайне тяжело посчитать настоящий размер советского ВВП, а также почему советская плановая система тормозила развитие экономики:

https://olegmakarenko.ru/1745557.html?thread=717647765#t717647765

https://olegmakarenko.ru/1745557.html?thread=717659285#t717659285

В СССР советский компьютер для предприятия стоил 3 тысячи рублей. А зарубежный 300 рублей. При этом зарубежный был в разы мощнее, с цветным, а не текстовым дисплеем (вообще без графики). Но предприятие согласно плану покупало 10 советских компьютеров и один зарубежный. Потому что так ему было указано. Разумеется, советский ВВП считался из расчета стоимости 3 тысячи рублей за советский комп, который, разумеется, того не стоил.

И как только вот эта плановость закупок рухнула дутый советский ВВП испарился как дым.

И это ещё не весь прикол СССР. Два разных компа – один гораздо хуже и дороже другого (иногда советского же компа) – никак не приводили к замене дорогого и плохого компа другим более дешёвым и лучшим. По плану заставляли предприятия покупать и тот и другой в указанных количествах и по указанным ценам.

И так было во всём, включая, например, телефонные станции. В итоге толком не справлялись с банальными вещами. За десятилетия не могли банально телефонизировать страну, и люди годами стояли в очереди на телефонизацию квартиры.

А в 90-е с лёгкостью прошла и телефонизация в городах, и автомобилизация. А потом и сотовые и интернет в ногу с остальным миром, а не с отставанием лет на 50, как со стационарными телефонами.

3. В Екатеринбурге неизвестные развесили на улицах плакаты, на которых приведены яркие реплики Владимира Ленина. Цитаты выбраны так, что, пожалуй, и вправду автоматически делают вождя скорее преступником, чем политиком:

https://uralpolit.ru/news/sverdl/18-12-2019/189957

Все цитаты снабжены ссылками на полное собрание сочинений, и их подлинность, насколько мне известно, коммунисты пока что не пытаются опровергать, предпочитая защищаться в ключе «а что он тут такого особенного сказал».

Немало кровожадных, откровенно нарушающих советские законы цитат можно найти и у товарища Сталина:

https://www.kommersant.ru/doc/4187951

По ссылке утверждается, что такого компромата могло бы быть куда больше, если бы приближённые Сталина не чистили архивы и изъятую личную переписку, имеющую отношению к биографии вождя, а сам он не санкционировал расстрел осведомлённых свидетелей (включая многих из упомянутых «чистильщиков»).

Это, конечно, не вполне исторический подход: старых большевиков Сталин тогда расстреливал направо и налево, так что утверждать, будто расстрелы связаны именно с тем, что они знали о нём какой-то особенный компромат, просто нелепо.

Источник: Место для дискуссий

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