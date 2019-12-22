Лавров рассказал об ответе РФ на санкции США против «Северного потока – 2»

Москва, безусловно, ответит на новые санкции со стороны США, включая меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава МИД Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По словам министра, для него решение США о возможных новых санкциях – это «очень трудно понимаемая ситуация», потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую.

«Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», – добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» все равно будет реализован.

«Ему (проекту) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых, – интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось», – сказал Лавров.

Министр выразил уверенность, что «Северный поток – 2», как и «Турецкий поток», состоится».

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС пока анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США.

Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало, какие есть варианты для продолжения строительства «Северного потока – 2».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По словам эксперта, «Голубые огоньки», особенно в последние годы, стали для нашей страны сродни внутренним Олимпийским играм. «То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится», — порассуждал собеседник «Дни.ру». Манукян сравнил шоу-бизнес со спортом – «с собственными интригами, скандалами и, разумеется, допингом». […]