Актрису Бочкареву отправили под суд по делу о наркотиках

22.12.2019, 14:30, Новости дня

Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую задержали с кокаином в сентябре этого года, передали в суд.

«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). В настоящее время дело передано по подсудности», – передает ТАСС слова представителя Симоновского районного суда.

Источник, близкий к следствию, уточнил, что дело Бочкаревой рассмотрят в Преображенском суде Москвы.

Актриса сейчас находится под подпиской о невыезде.

В конце сентябре в СМИ появилась информация о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, но источник в правоохранительных органах подтвердил сведения. Также было опубликовано видео задержания.

Позже Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.



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