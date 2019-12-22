Актрису Бочкареву отправили под суд по делу о наркотиках

Уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, которую задержали с кокаином в сентябре этого года, передали в суд.
«В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). В настоящее время дело передано по подсудности», – передает ТАСС слова представителя Симоновского районного суда.
Источник, близкий к следствию, уточнил, что дело Бочкаревой рассмотрят в Преображенском суде Москвы.
Актриса сейчас находится под подпиской о невыезде.
В конце сентябре в СМИ появилась информация о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, но источник в правоохранительных органах подтвердил сведения. Также было опубликовано видео задержания.
Позже Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.
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