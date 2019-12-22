Лавров заявил о готовности РФ показать США «Сармат»

Россия показала представителям США систему «Авангард» вживую, а позже готова будет продемонстрировать и «Сармат», сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Мы уже сказали американцам (эта дискуссия состоялась в рамках Двусторонней консультативной комиссии, созданной договором СНВ-3), что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются Договором», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что РФ готова встраивать вышеназванные вооружения и системы в договор СНВ-3 в случае его продления.

«Причем «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», – сообщил Лавров.

Он отметил, что другие системы вооружения договором СНВ не покрываются, и по ним РФ готова вести отдельный разговор.

Напомним, в ноябре РФ продемонстрировала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком.





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