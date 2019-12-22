«Нет оправдания»: Зеленский начнет продавать земли Украины в 2020 году

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обеспокоена новым законопроектом, который, по сути, откроет распродажу украинских земель в неограниченном объеме. Политик заявила, что не может найти разумного оправдания тому, что президент Украины Владимир Зеленский позволяет реализовывать подобные инициативы, сообщает «Политнавигатор».

Лукаш отметила, что лучшим выходом из ситуации было бы продление моратория на некоторый срок. За это время должны пройти дискуссии, в ходе которых следует изучить опыт других стран. В пример она привела Польшу, где приобрести более 600 гектаров земли затруднительно.

Министр отметила, что по новым правилам можно будет приобрести до 20 тысяч гектаров украинской земли. При этом в законопроекте не указана норма о проверке количества земли. Фактически, это позволяет покупать неограниченные по территории площади.

«Самое страшное, я не понимаю, кто так обманул и настроил Зеленского, и почему он так свято верит, что это принесет кому-то прибыль?» – сказала Лукаш.

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