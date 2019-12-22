Лавров рассказал о послании Трампа американскому истеблишменту

22.12.2019, 14:12, Новости дня

Президент США Дональд Трамп послал очень четкий сигнал американскому истеблишменту о том, что с Россией надо продолжать разговаривать, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

«Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это – единственно правильный путь», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров заявил, что встреча с Трампом в Вашингтоне «не была пустой, не была сугубо протокольной», они обсуждали отношения двух стран, а также вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, Корейском полуострове.

«По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток «срезать» острые углы. У нас порой серьезные расхождения по той же иранской ядерной программе, по некоторым другим вопросам. Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это», – добавил министр.

До этого Лавров также заявил, что РФ не будет ухудшать отношения с Китаем, «чтобы американцы были счастливы».

Напомним, глава МИД РФ 10 декабря совершил визит в США, где провел переговоры с президентом Трампом.



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