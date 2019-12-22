По факту нападения подростков на полицейских в Апатитах возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростков на сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Правонарушителям грозит до пяти лет заключения.
По версии следствия, вечером 20 декабря группа подростков в городе Апатиты избила двоих полицейских, осуществлявших охрану общественного порядка. Следователями установлены несовершеннолетние, совершившие преступление, они допрошены. Осуществляется сбор характеристики на подростков.
В СК добавили, что «потерпевшие обслужены амбулаторно, в отношении них назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью».
«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ по Мурманской области.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Российский участник «Детского Евровидения» попал в больницу / 21 ноября
- Специалист рассказал, какие наушники опасны для здоровья / 1 декабря
- В Севастополе люди в рясах и камуфляже задержали журналистов за фотографирование свалки / 3 ноября
- Мнение: Американский флот ржавеет, пока нас яхтами олигархов стыдят / 5 ноября
- Мнение: Не будь, как Жека / 20 ноября
- Максим Фадеев разорвал контракты со всеми исполнителями / 30 октября
- Мнение: Марвел наш. Марсианин наш. Крым наш. / 27 ноября
- Мнение: У него было 24 девушки / 30 марта