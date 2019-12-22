Мнение: Ура-патриотам из Москвы плевать на убийство русских на Донбассе? // Виолетта Крымская

Устроившиеся на диване ура-патриоты отрабатывают пайку. Им плевать что УБИВАЮТ русских. Почти каждый день. Им плевать на то, что каждый день разрушают дома мирных жителей. Это мрази аплодируют новостям по ТВ.

Правду надо?

Ну читайте:

Заявление высокопоставленного представителя украинского МИД о принуждении ДНР и ЛНР к миру в рамках введения миротворческой миссии можно расценивать как «призыв военного нападения на Донбасс силами западных стран».

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что есть альтернатива «минскому формату» — введение миротворческих сил в Донбасс. По его словам, «это должна быть операция по принуждению к миру — peace enforcement operation».

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова:

«Если украинское руководство планирует не только заявлять в подобном агрессивном ключе о возможности военного вмешательства, но и попытаться осуществить его на практике – мы готовы на это ответить. Но в данном случае, предупреждаем — новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними».

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки (20 декабря) восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР 134 боеприпаса.

При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

Вчера зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Авдеевки к поселку Крутая Балка. Выпущено семь гранат из СПГ и 69 гранат из АГС, произведено 30 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин:

«За неделю вооруженные формирования Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 22 населенных пунктов Республики противник выпустил 42 артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 111 мин калибром 120 и 82 мм, 192 гранаты различного типа, произвел 111 выстрелов из вооружения БМП», — отметил Басурин.

В результате обстрелов погиб один военнослужащий ДНР. Жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Огнем ВФУ также повреждено жилое домостроение на горловском направлении.

Плевать,у нас — Новый год,. У нас банкет, корпоративы и пресс-конференции…

» А на банкете, сотрясая стены,

Вся светская элита, весь костяк

В костюмах и во фраках — «от Кардена»,

За мальчиков России пьёт коньяк!





Вот, как-то так..

Виолетта Крымская.

Источник: Конт

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