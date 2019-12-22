Мнение: Вкус огрызка. К российско-украинскому газовому соглашению.

П. Шипилин — автор статьи, эпической по пропагандистскому вранью — с гордостью сказал, что ему приятно быть правым в своих оценкаx необходимости для России украинского транзита.

Ну что ж, мне тоже приятно быть пророком. Ведь статью о заплесневелом яблочном огрызке, который при желании можно выдать за свежий вкусный фрукт, я писал буквально за день до этой новости об очередной эпохальной геополитической победе России и о том, как эту «победу» будут продавать российским лохам. И не ошибся.

Вдаваться в детали этого соглашения не будем. Там прекрасно всё! От согласия продавать газ врагу и гнать его по его территории и до согласия заплатить ему 3-миллиардный штраф.

Но самый выдающийся пункт этого договора, о котором почему-то забыл упомянуть патриот Шипилин, заключается в том, что снижение объёмов прокачки газа с 60 млрд. кубометров в год до 40 млрд. будет сопровождаться повышением цены за транзит. Т.е. Киев будет получать одни и те же деньги вне зависимости от объёмов транзита.

Т.е. , Росссия будет буквально содержать Украину за свои деньги.

Невозможно не вспомнить здесь местного кретина из Абакана, который с упорством ишака постил зубодробительную муть про то, как СССР за счёт России «кормил» братские республики, прежде всего Украину. Про то, что Советская Россия получала с Украины в обмен за эту помощь, ишак не говорил.

А сегодня Россия что делает, придурок? И что получает, коме плевков, оскорблений и войны в Донбассе?

Если это непонятно, то перефразируем эту ситуацию иначе: Запад оторвал Украину от России, вызвал там девятый вал русoфобии и антироссийских настроений, спровоцировал войну на Юго-Востоке Украины, в которой погибли тысячи людей и после этого заставил Россию за всё это платить.

Это действительно выдающаяся геополитическая победа, без кавычек. Только чья? Российская?

Или американская?

Шипилин не ответит, он не дурак. Его задача — разводить лохов, и с ней он справляется, как может.

Он не ответит и на вопрос о судьбе 3 млрд. долларов, которые его мудрый шеф одолжил Януковичу 5 лет назад, и которые Россия уже отчаялась получить.

Не ответит Шипилин и на вопрос о том, каким образом и почему позиция Газпрома в отношении транзита через Украину так резко изменилась.

В сентябре этого года, начиная переговоры с Украиной при посредничестве Евросоюза, перед ключевым раундом этих переговоров «Нафтогаз» выступил с угрозой: если Россия не согласится продолжить транзит на украинских условиях, Киев через суд потребует с «Газпрома» многомиллиардную компенсацию.

«Основная часть суммы — это пересмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны «Газпрома» Украине, «Нафтогазу», компенсации в объеме 11-14 миллиардов долларов», — объяснил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Его аргументы было понятны, как кусок сала:

В случае прекращения транзита через Украину в Европе сразу образуется дефицит голубого топлива, поэтому закупать его «по реверсу» «Нафтогаз» уже не сможет. Даже если Киеву удастся найти лишний газ в ЕС, он будет очень дорогим.

«Если у нас не будет транзита с 1 января 2020 года, украинская экономика потеряет три-четыре процента ВВП, — признает Юрий Витренко. — Это также означает, что мы, возможно, получим проблемы безопасности газоснабжения Украины — попросту говоря, возникнет недостаток газа».

https://ria.ru/20190919/155880…

А глава Нафтогаза Андрей Коболев и вовсе был убеждён, что настаёт конец. Материал о его взглядах на эти переговоры всего несколько дней назад назывался предельно откровенно:

05.12.2019

Наша ГТС — это дойная корова, которая, скорее всего, перестанет давать молоко.

— Сколько Северный поток-2 будет стоить для украинской экономики?

— $3 млрд в год. Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет.

https://biz.liga.net/ekonomika…

Как видим, никаких иллюзий украинские «партнёры» не испытывали и готовились к худшему — к прекращению транзита с 1 января 2020 года.

Мерзкое настроение украинских газовиков было более, чем понятно:

Руководители Газпрома, Российского государства и штатные пропагандисты Кремля повторяли за эти годы не один десяток раз, что транзит газа через Украину больше не интересен Росcии, и что строительство газопровода «Северный Поток-2» должно навеки освободить Россию и от украинского вымогательства, и от украинского воровства, и от украинского шантажа.

В частности, глава российского газового холдинга Алексей Миллер неоднократно подчеркивал, что российские условия тоже жесткие и уступок не будет — по крайней мере, по структуре соглашения. Так что переговоры предстоят очень трудные.

И не кто-нибудь, а официальное российское информациoнное агентство РИА НОВОСТИ, не скрывая торжества, писало:

Поэтому «Нафтогаз» готов сделать «Газпрому» «подарок»: если российская сторона подпишет долгосрочное транзитное соглашение на условиях Киева, судебные иски на уже упоминавшиеся 11-14 миллиардов долларов предъявлять не будут.

Отдавая себе отчет в том, что Москва на этот шантаж не поддастся, Киев подготовил запасной вариант. «Есть и другой сценарий: будет подписан контракт на транзит с 1 января 2020 года с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе. Это позволит Украине не только процветать экономически, но и усилит уровень интеграции с рынком ЕС, и станет важным катализатором для реформ в Украине», — сообщил 11 сентября Юрий Витренко на газовой конференции в Киеве.

https://ria.ru/20190919/155880…

Вообще, вся грозная «супердержавность» России в тот момент полностью уместилась в этот 20-секундный ролик.

И не дура и хабалка Скабеева, а кто-то гораздо выше её по рангу говорил в этот момент её голосом: А потом грохнем Украину!

Но мы — не шипилины. Мы ответим.

Ряд наиболее критически настроенных обозревателей уже высказались в том смысле, что для нашей власти нет ничего святого, кроме денег и что ей всё равно, с кем торговать — с врагом или с другом, лишь бы «денюжки капали».

В этой позиции много здравого, и примеры такого поведения власти есть.

Но феерический провал российско-украинских переговоров объясняется, на мой взгляд, другим — полной стратегической, геополитической и экономической безграмотностью Кремля.

Никто из этих «темнейших и мудрейших стратегов» не сумел понять, что майдан затевался не для того, чтобы отказаться от него так просто. Что Украину сделали сильнейшим фактором дестабилизации России не на год и не на два, а на десятилетия и поэтому ни при каких обстоятельствах её в обиду не дадут.

И в этот раз украинскую карту разыграли блестяще, как по нотам:

— России дали возможность фактически закончить строительство СП-2, дали возможность вложиться туда по полной программе, и после этого, убедившись, что рыба на крючке, предложили нехитрый выбор:

— Либо продолжаете кормить Украину, либо вырубаем СП.

Именно для этого 20 декабря этого года в США приняли очередной пакет антироссийских санкций, затрагивающий «Северный Поток-2» в полном объёме, включая его европейских участников.

Трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas, в преддверии введения американских санкций приостановила строительство газопровода. Компания надеется получить необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от властей США, говорится в заявлении Allseas.

https://www.newsru.com/world/2…

И все понты «на высшем уровне», болтовня про сверхдержаву и разведение пальцев веером сразу закончились.

И все документы сразу оказались подписаны. И штрафы выплачены. И руки пожаты.

А как ещё они могли поступить? Ведь всю собственную, независимую экономику они уничтожили своими руками, сами, своими руками разогнали всех союзников, нажили в мире столько врагов, сколько Россия не имела за всю историю.

А торговлю сырьём им благополучно разрушили их «партнёры».

Кто в этом виноват?

Ленин, конечно!

Поневоле вспомнился старинный анекдот:

— Доктор, дедушке очень плохо! — Ерунда! Поставьте ему горчичники! — Поставили, доктор, ещё хуже стало. — Да? Тогда поставьте банки! — Поставили! Ещё хуже стало, хрипит! — Да? Тогда дайте слабительное. — Дали. Доктор, он обкакался и умер. — Да? Жаль, а у меня было ещё десять советов, как вам помочь.

Но — ничего! Ещё разок понимем цены на водку и коньяк, ещё разок повысим НДС, введём налог на сбор валежника и закажем шипилиным ещё десяток статей про тонкую внешнеполитическую игру, понять которую может не только лишь каждый.

И как-нибудь дотянем до 2024 года.

А там видно будет.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]