Мнение: Газовая война отступила, но самое интересное ещё впереди.

Как водится, спектр интерпретаций договорённостей по газу широк и полноводен. Большинство же из них имеют скрытое признание в несостоятельности, ибо даже для простого прочтения документа требуется подготовка выше среднего.

Вот этот документ, где чёрным по почти белому написано то, что стороны договорились на таких-то и таких условиях:

Все разговоры о перемогах и победах надо оставить политикам для внутреннего потребления, хотя, справедливости ради, стоит отметить: перемога Украины в устах украинских функционеров прозвучала тут же. Прозвучала на фоне отсутствия фанфар в России, которые, в условиях тяжелейших переговоров, были бы крайне неуместны.

Почему?

Потому что Газпром — это Газпром, а не Россия. Путаница в понятиях — весьма характерное явление для незрелых структур и личностей как с той, так и с другой стороны. Посему разговоры о том, что Россия якобы простила Украине $3 млрд кредита вообще не имеют отношения к теме. В документе об этом нет ни слова, что естественно, ибо, повторю: Россия — это не Газпром.

Впрочем, нафтогазовские фанфары в устах Витренко понятны ещё и с другой стороны: правлению (8 человек) не придётся возвращать миллионы долларов, уже разпределённых по карманам в качестве части премии по результатам стокгольмского Арбитража. Более того, теперь, в случае выплаты Газпромом исковой суммы, премия увеличится существенно.

Что касается суммы, которую Газпром обязался выплатить — порядка $3 млрд — это менее 1% от активов российского газового гиганта (не путать с капитализацией). Мало кто заметит эту каплю в море. А для Нафтогаза? За неимением актуальных данных об активах этой структуры, полагаю, что цифра сопоставима со всеми активами, тем более, что, в соответствии с текущей реформой, украинская ГТС, рыночная стоимость которой не более $1,5 млрд (по словам председателя правления Коболева), уходит из-под Нафтогаза вовсе.

Вывод: тактически Нафтогаз и его правление выиграли от заключения контракта с Газпромом. Стратегически, как видится, Газпром, как минимум, не проиграл, во-первых, существенно сократив срок контракта и объёмы прокачки по ГТС Украины с учётом предстоящей и неизбежной реализации «Северного потока — 2» и, во-вторых, оставив себе право не согласиться с тарифами на транзит, которые ещё остаются предметом переговоров:

п. 2.2.3 Компания-организатор [Нафтогаз — авт.] обратится к ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» для бронирования мощностей ГТС Украины…

— при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ [Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — авт.] будет установлен конкурентный тариф , признаваемый Компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.

п. 3.2 Украинская сторона в срок до 29.12.19 примет все необходимые меры (создаст все необходимые условия):

— для… обеспечения надёжной правовой защиты интересов заказчика услуг [Газпрома — авт.] по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования ;

То, что за кадром и осталось почти незамеченным:

1. Потребность Украины в импортном газе, которая из-за сокращения производственных мощностей пока падает, будет покрываться из объёмов, утверждённых соглашением (65 млрд м3 в 2020 году и по 40 млрд м3 в последующие 4 года). Объём импорта по разным оценкам остаётся примерно на уровне 20 млрд м3 в год. На весь российский газ, который Украина будет потреблять из прокачки по ГТС, тарифы применяться не будут и осуществляться по территории Украины за свой счёт. Объём, подлежащий транзитной тарификации, будет определяться разницей между входом в украинскую ГТС и выходом в Европу.

2. Все предварительные разговоры о скидках на газ для Украины не вошли в соглашение. Таким образом, цена на газ остаётся предметом торга и неизбежно ставится в зависимость от тарифа на транзит: выше цена за транзит — выше цена на газ и, соответственно, наоборот.

3. На самом деле, вопрос о прямых поставках газа на Украину вообще не стоит. То есть, в случае недоговорённости по цене, весь газ будет поступать в Европу, Украина зарабатывать на транзите, но этот заработок будет нивелироваться повышенной ценой газа по «реверсу». Таким образом, даже в случае прокачки всего газа в Европу, заработок на транзите, по оценкам экспертов, даже не покроет стоимость обслуживания украинской ГТС.

И последнее: Газпрому, который не Россия, но за спиной которого Россия конечно же стояла, противостояли и Украина, и Евросоюз в лице Еврокомиссии, а также США со своими глобальными интересами, удалось, как минимум, свести к минимуму свои тактические потери и сохранить стратегические российские интересы.

По всему, газовая война отступила, но самое интересное ещё впереди.

Александр Дубровский

Источник: Конт

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