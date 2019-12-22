Пристайко назвал преимущества нормы о выезде украинцев в РФ по загранпаспорту

Выезд украинцев в РФ по загранпаспорту дает гражданам дополнительные гарантии во время пребывания в России. Об этом в Twitter 21 декабря заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой «книжечки» – это девять кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами – это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов. Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину, кто покидает наше государство и с чем», – написал министр.

Поїздки виключно за закордонним паспортом до РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової «книжечки» — це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами — це швидкий та дієвий інструмент допомоги від наших консулів.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Виїзд за закордонним паспортом дає можливість не допустити втечі від відповідальності до РФ боржників по аліментах та осіб, які порушили український закон. Відтепер прикордонники швидше і без перешкод отримають повну картину про те, хто залишає нашу державу і з чим.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Предложение пропускать граждан Украины в РФ только по загранпаспортам Министерство иностранных дел Украины внесло в Кабмин в начале декабря. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщал, что, по данным Государственной пограничной службы Украины, ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов в форме книжки. По его словам, «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в РФ в условиях вооруженной агрессии последней является не адекватным угрозам национальной безопасности Украины».

18 декабря Кабмин Украины принял решение, согласно которому с 1 марта 2020 года украинцы смогут выезжать в РФ только по загранпаспорту. В Украину граждане смогут возвращаться по внутреннему украинскому паспорту или свидетельству о рождении

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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