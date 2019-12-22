В Узбекистане проходят парламентские выборы

ЦИК Узбекистана заявил, что проходящие в стране парламентские выборы состоялись – по состоянию на 13:00 по Ташкенту на участках, по данным избирательной комиссии, явка составила 42,3%. Необходимый порог для признания выборов состоявшимися – 33% проголосовавших избирателей.

Парламентские выборы 22 декабря – первые с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мерзиёева, который пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.

В выборах принимает участие пять партий:

«Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана» (УзЛиДеП),

Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»),

Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»),

Народно-демократическая партия (НДПУ),

«Экологическое движение Узбекистана».

В то же время независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что выбор у жителей небольшой – пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мерзиёева.

Пятая партия – «Экологическое движение Узбекистана» – агитирует за строительство атомной электростанции в стране, считается, что это единственная партия «зеленых» в мире, которая поддерживает атомную энергетику.

Эксперты также опасаются возможных фальсификаций. На предыдущих выборах 2014 года каждая из партий набрала почти то же количество голосов, что и в предыдущие выборы в 2009 году.

Накануне выборов, 13 декабря, ОБСЕ выпустила промежуточный отчет, в котором говорится, что несмотря на постепенные изменения политической системы в лучшую сторону, избирательное законодательство и в особенности система регистрации новых партий остается «обременяющей» и «применяется произвольно». В ОБСЕ также отметили, что с 2003 года ни одна реально оппозиционная власти партия не была зарегистрирована.

За два дня до выборов в стране прошли телевизионные дебаты между представителями разных партий. Как отмечает корреспондент RFE/RL, присутствовавший на мероприятии, журналистам удалось задать несколько критических вопросов (например, о главах областей и, возможно, мэре Ташкента, которые угрожали журналистам, но не были наказаны за свои действия). Бывший пресс-секретарь Шавката Мирзиёева Комил Алламжонов в разговоре с корреспондентом отметил, что при Каримове подобных дебатов не было.

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