Горбачев рассказал о состоянии здоровья

Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем состоянии после госпитализации с воспалением легких.
По его словам, он пошел на поправку, информирует РБК.
«Все-таки удалось перехватить [заболевание] на начальном пути. Правильный диагноз поставили, поэтому удалось пресечь. Но еще не избавился полностью», – сказал он.
Ранее стало известно, что Горбачев попал в больницу с воспалением легких.
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