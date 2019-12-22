В Краснодарском крае 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

22.12.2019, 13:57, Новости дня

В Крымском районе Краснодарского края произошла авария на водопроводе, в зону отключения попали три муниципальных образования, сообщает «Интерфакс».

В зоне ограничения подачи воды находятся четыре населенных пункта трех муниципальных образований с населением порядка 160 тысяч человек. По сообщениям официальных сайтов органов местной исполнительной власти, полностью без водоснабжения оказались жилые дома и социальные объекты городов Крымск и Новороссийск.

Администрация Крымского района сообщает, что на устранение аварии понадобится более суток. В связи с этим в понедельник будут закрыты все детские сады в городе, а школы будут работать по сокращенной программе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика