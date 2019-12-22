В Краснодарском крае 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Крымском районе Краснодарского края произошла авария на водопроводе, в зону отключения попали три муниципальных образования, сообщает «Интерфакс».

В зоне ограничения подачи воды находятся четыре населенных пункта трех муниципальных образований с населением порядка 160 тысяч человек. По сообщениям официальных сайтов органов местной исполнительной власти, полностью без водоснабжения оказались жилые дома и социальные объекты городов Крымск и Новороссийск.

Администрация Крымского района сообщает, что на устранение аварии понадобится более суток. В связи с этим в понедельник будут закрыты все детские сады в городе, а школы будут работать по сокращенной программе.

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