Сборная РФ стала лидером медального зачета зимних Сурдлимпийских игр

Российская сборная победила в медальном зачете XIX зимних Сурдлимпийских игр, которые прошли в четырех итальянских городах – Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва.
В целом россияне завоевали 50 наград: 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых. В дисциплинах сноуборда россияне завоевали 19 медалей (7-6-6), в лыжных гонках – 17 медалей (6-6-5), горнолыжном спорте – восемь наград (4-3-1), шахматах – три медали (1-1-1), керлинге – две награды (0-2-0), а также бронзовую медаль в хоккее.
Второе место в медальном зачете заняла сборная Италии (5-0-2), третье – команда Украины (4-4-3), передает ТАСС.
Зимние Сурдлимпийские игры проводятся раз в четыре года. Предыдущие Сурдлимпийские игры прошли в Ханты-Мансийске в 2015 году, в общем зачете также первенствовала сборная России, завоевавшая тогда 30 медалей (12-6-12).
Сурдлимпийские игры – спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих. В них могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучше слышащее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и специальные имплантаты.
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