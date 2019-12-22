«Сосок видно»: Регина Тодоренко возбудила россиян откровенностью

Знаменитость

опубликовала в своем «Инстаграм» снимок на фоне тропического пейзажа. Регина

Тодоренко позирует возле пальмы в белой

майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа –

розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.

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