«Сосок видно»: Регина Тодоренко возбудила россиян откровенностью

22.12.2019, 13:37, Разное

Знаменитость
опубликовала в своем «Инстаграм» снимок на фоне тропического пейзажа. Регина
Тодоренко позирует возле пальмы в  белой
майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа –
розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.

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