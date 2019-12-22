«Сосок видно»: Регина Тодоренко возбудила россиян откровенностью

Знаменитость
опубликовала в своем «Инстаграм» снимок на фоне тропического пейзажа. Регина
Тодоренко позирует возле пальмы в белой
майке без рукавов с распущенными волосами. При этом на ее лице минимум макияжа –
розовая помада подчеркнула свежесть ее лица.
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Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
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