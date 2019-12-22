«Бездушный мерзавец»: Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию с певцом Никитой Джигурдой. В описании к публикации указано, что она была сделана во время посещения балериной Большого Московского государственного цирка, которым руководит Эдгард Запашный.
На фотографии Волочкова и Джигурда запечатлены стоящими в обнимку в элегантных костюмах. Танцовщица при этом выбрала несвойственный для себя наряд, состоящий из синих пиджака и брюк. В руке она держит букет цветов.
Неизвестно, чем данный снимок вызвал гнев пользователей, однако Никита Джигурда оказался под шквалом серьезных обвинений в свой адрес. Один из пользователей заявил, что артист якобы изнасиловал богатую женщину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Этот урод уже изнасиловал одну богатую мадам и завладел ее имуществом после ее загадочной гибели. не страшно с таким общаться, Настя?», – написал участник дискуссии.
Критике подверглась и Анастасия Волочкова. В основном, негативные комментарии в адрес звезд поступали от зоозащитников.
«Только бездушный мерзавец по происхождению или слабый умом человек может рекламировать концлагерь для животных. Лицемерное отродье!», – разъярился юзер.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Путин и Ленин / 20 декабря
- «Грузинская мама»: Тина Канделаки рассказала о сыне Леонтии и дочери Мелании / 20 ноября
- Скандалы: Татьяна Друбич судится из-за чердака / 19 ноября
- О спорт, ты… / 11 декабря
- Позорище в Золотом / 5 ноября
- Составлен ТОП-5 лучших безрамочных смартфонов в 2019 году / 25 ноября
- Судьба оскандалившегося Галкина вызвала опасения / 13 ноября
- «Пропаган…нам и другим свистунам»: «Воровайки» оправдались за скандальную песню «Xoxлы» / 8 декабря