«Бездушный мерзавец»: Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой

22.12.2019, 13:30, Разное

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию с певцом Никитой Джигурдой. В описании к публикации указано, что она была сделана во время посещения балериной Большого Московского государственного цирка, которым руководит Эдгард Запашный. 

На фотографии Волочкова и Джигурда запечатлены стоящими в обнимку в элегантных костюмах. Танцовщица при этом выбрала несвойственный для себя наряд, состоящий из синих пиджака и брюк. В руке она держит букет цветов. 

Неизвестно, чем данный снимок вызвал гнев пользователей, однако Никита Джигурда оказался под шквалом серьезных обвинений в свой адрес. Один из пользователей заявил, что артист якобы изнасиловал богатую женщину.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Дек 2019 в 9:20 PST

 

«Этот урод уже изнасиловал одну богатую мадам и завладел ее имуществом после ее загадочной гибели. не страшно с таким общаться, Настя?», – написал участник дискуссии.

Критике подверглась и Анастасия Волочкова. В основном, негативные комментарии в адрес звезд поступали от зоозащитников.

 «Только бездушный мерзавец по происхождению или слабый умом человек может рекламировать концлагерь для животных. Лицемерное отродье!», – разъярился юзер. 



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