«Бездушный мерзавец»: Джигурду обвинили в изнасиловании после фото с Волочковой

Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместную фотографию с певцом Никитой Джигурдой. В описании к публикации указано, что она была сделана во время посещения балериной Большого Московского государственного цирка, которым руководит Эдгард Запашный.

На фотографии Волочкова и Джигурда запечатлены стоящими в обнимку в элегантных костюмах. Танцовщица при этом выбрала несвойственный для себя наряд, состоящий из синих пиджака и брюк. В руке она держит букет цветов.

Неизвестно, чем данный снимок вызвал гнев пользователей, однако Никита Джигурда оказался под шквалом серьезных обвинений в свой адрес. Один из пользователей заявил, что артист якобы изнасиловал богатую женщину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 21 Дек 2019 в 9:20 PST

«Этот урод уже изнасиловал одну богатую мадам и завладел ее имуществом после ее загадочной гибели. не страшно с таким общаться, Настя?», – написал участник дискуссии.

Критике подверглась и Анастасия Волочкова. В основном, негативные комментарии в адрес звезд поступали от зоозащитников.

«Только бездушный мерзавец по происхождению или слабый умом человек может рекламировать концлагерь для животных. Лицемерное отродье!», – разъярился юзер.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]