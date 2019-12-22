В Новороссийске 70% жителей остались без воды

Отключения от водоснабжения 70% жителей Новороссийска произошло из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани, сообщили в муниципальном унитарном предприятии «Водоканал» Новороссийска. Также без воды остались жители Крымска.
В администрации Крымского района на Кубани уточнили, что в зоне отключения оказались около 30 тыс. жителей муниципального образования, ведутся восстановительные работы.
«Порядка 30% жителей Новороссийска получают водоснабжение за счет Неберджаевского водохранилища, остальные 70% находятся в зоне отключения», – сказали в МУП «Водоканал» Новороссийска.
Организован подвоз воды населению на автоцистернах. Дополнительно привлечена техника из Анапы.
По сообщениям официальных сайтов органов местной исполнительной власти, без водоснабжения также оказались жилые дома и социальные объекты Крымска, передает «Интерфакс».
Также, по данным «Кубаньводкомплекс», Троицкий водопровод кроме Крымского района обслуживает город-курорт Геленджик. В администрации Геленджика ТАСС сообщили, что вода пока поступает, отключения не произошло.
В целом, как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в зону отключения попали четыре населенных пункта с населением более 160 тыс. человек, более 6,4 тыс. жилых домов и 48 социально-значимых объектов.
На устранение аварии понадобится более суток. В связи с этим в понедельник будут закрыты все детские сады в городе, а школы будут работать по сокращенной программе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты составили список лучших смартфонов 2019 года для селфи / 29 ноября
- Более 150 за ночь: Зеленский объяснил закрытие игорных залов по всей Украине. Видео / 20 декабря
- «Проспект Началовой вместо Ленинского»: москвичи требуют увековечить память любимой певицы / 13 ноября
- JAC собирается получить в России ОТТС на машины из линейки Sunray / 11 ноября
- Мнение: Восточный банк и прочие… / 7 ноября
- Оставленная мать оказалась беспощадна к Корчевникову / 29 ноября
- В Самаре автоледи на иномарке сбила пешехода и врезалась в киоск / 2 ноября
- Мнение: Израильских кризис / 23 ноября