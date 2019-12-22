Балтфлот впервые рассказал об участии в операции в Сирии

Военнослужащие 11-го армейского корпуса Калининградской области принимали участие в операции в Сирии, полученный ими опыт используется на учениях, сообщили в пресс-службе Балтфлота России.
В частности, в пресс-службе сообщили, что в городе Гусев Калининградской области на базе одной из частей армейского корпуса танкисты провели занятие по вождению техники и выполнению зачетных учебных контрольных стрельб с участием более 100 военнослужащих и 30 танков Т-72Б3.
«В ходе подготовки и проведения занятий особое внимание было уделено реализации опыта современных военных конфликтов, в частности, навыков, приобретенных офицерами армейского корпуса в ходе командировок в Сирийскую Арабскую Республику», – говорится в сообщении Балтфлота, передает «Интерфакс».
Ранее об участии офицером 11-го армейского корпуса в военной операции в Сирии не сообщалось.
11-ый армейский корпус с местом дислокации в Калининградской области сформирован 1 апреля 2016 года в составе сухопутных войск Балтийского флота. Корпус стал преемником 11-й общевойсковой армии, которая во времена СССР дислоцировалась в Калининградской области. В состав корпуса входят мотострелковые, артиллерийские, ракетные соединения и воинские части, части материально-технического обеспечения и другие подразделения.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.
В прошлом году в Сирии были замечены не только российские летчики, военные советники и разведчики, но и российские боевые пловцы. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня.
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