Капитан «Шахтера» заявил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом

Бразильский полузащитник «Шахтера» в комментарии бразильскому изданию ZonaMista сказал, что не будет продлевать контракт с донецким клубом.
«Я не буду сейчас говорить о возвращении в «Интернасьонал». Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с «Шахтером», я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть, – «Интернасьонал», – сказал Тайсон.
По словам Тайсона, если президент бразильского клуба будет по-прежнему хотеть видеть его в команде, он будет готов подписать предварительный контракт.
Тайсон выступает за «Шахтер» с зимы 2013 года. За это время бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский «Металлист» (2010–2013) и бразильский «Интернасьональ» (2008–2010).
По данным ресурса Transfermarkt, контракт Тайсона с «Шахтером» действует до лета 2021 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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