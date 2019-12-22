Во Львове прогремел взрыв в многоэтажке

21 декабря около 13.00 во Львове по улице Шевченко, 60, в квартире на последнем этаже двенадцатиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщила 22 декабря в Facebook пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации

«В результате взрыва получил ожоги лица, шеи, верхних и нижних конечностей II-III степени мужчина 1970 года рождения, который самостоятельно выполнял работы по настройке газового котла. Пострадавший госпитализирован», – сказано в сообщении.

В квартире повреждены три окна, входные двери, наружная облицовка.

ІНФОРМАЦІЯпро оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та інші небезпечні події на території області станом… Posted by Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА on Laupäev, 21. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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