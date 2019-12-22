«За сентябрь получил 25 тыс. грн». Нардеп Беленюк заявил, что депутатская зарплата – его основной источник дохода

Зарплата нардепа от «Слуги народа», чемпиона мира по греко-римской борьбе Жана Беленюка в сентябре составила 25 тыс. грн. Об этом Беленюк рассказал в интервью НВ, опубликованном 22 декабря.

«За сентябрь, например, получил 25 тыс. грн, знаю, что многое зависит от дней присутствия, мне из-за тренировок пришлось пропускать, но я знаю коллег по фракции, которые и по 45 тыс. грн получили», – заявил Беленюк.

Он отметил, что зарплата депутата – его основной источник дохода, так как совмещать тренерскую деятельность, рекламные кампании и депутатство закон не позволяет.

«Я все-таки спортсмен, который достиг определенных результатов, у меня есть базовые сбережения», – продолжил Беленюк. Он добавил, что «живет скромно».

«Я вижу, что объем работы большой, но это не самая маленькая зарплата… Вот станет лучше страна жить, тогда можно и депутатам поднять зарплату», – сказал депутат.

Он также подчеркнул, что не получал доплат в конвертах.

«Ну хоть взятку вам уже предлагали?» – спросила журналистка.

«Нет… Да и не в том я комитете, чтобы мне взятки предлагать», – ответил нардеп.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Спортсмен Беленюк – первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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