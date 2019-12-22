При обрушении здания под Омском погиб человек

22.12.2019, 13:05, Новости дня

Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрушения четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

Частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания произошло при демонтаже неэксплуатируемого здания размером 12 на семь метров. На месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники.

«Пострадали два человека, один из них погиб», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, тело погибшего мужчины уже извлечено из-под завалов. 



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