«Не стал возражать»: Гарик Харламов отправил Кристину Асмус в постель с молодым мужчиной

22.12.2019, 12:58, Разное

Оказывается, Шипенко изначально не рассматривал
актрису на главную роль в своем фильме. Кристина Асмус сама пожелала  участвовать в кастинге.

Ради интересных проектов артистам приходится многим
жертвовать. «Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили,
она согласилась», – сообщил постановщик в эфире ютуб-шоу «Морозова хочет
знать».

Режиссер добавил, что согласившись сыграть в эротической
сцене, Кристина Асмус должна была понимать, что на нее обрушится шквал негатива и критики.
При этом он отметил, что такая реакция зрителей вызвана российским
менталитетом. По его словам, на Западе к
подобным сценам нормальное отношение.

По словам Шипенко, Гарик
Харламов не стал возражать против съемок Кристины Асмус в фильме «Текст» с 29-летним
Иваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен
этот проект. «Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в
которые мне вмешиваться не стоит», – подчеркнул Клим.

Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме «Текст» больно
ударил по ней и ее супругу-шоумену. Недоброжелатели пары не давали им прохода,
а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламова
же сыпались оскорбления.

Хейтеры и
ханжи обвинили Кристину Асмус в развращенности и называли ее мужа «рогоносцем». Сам юморист полностью
поддержал жену. Примечательно, что после травли Кристина Асмус заявила, что теперь
хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.



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