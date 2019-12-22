Куценко рассказал о планах стать президентом Украины

Актер Гоша Куценко рассказал, что около 10 лет назад рассматривал возможность стать президентом Украины.

Актер рассказал «Вечерней Москве», что долго размышлял над тем, как вел бы себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы его в кино. По его словам, это самая сложная роль в мире.

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании», – рассказал актер.

Рассуждая о нынешней ситуации в России, актер заявил, что «поколение 30-35-летних ребят, … уже не помнят «по-взрослому» даже девяностые, и все время стонут». «А я помню еще восьмидесятые. Потому что я – родом из далекого 1967 года. И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время», – добавил актер.

«О нашей стране нельзя говорить, стало в ней лучше или хуже, потому что страна наша постоянно идет вперед. Иногда она идет против течения, иногда — по степи или по пустыне, или по полю пшеницы. А иногда — и вовсе идет по воде. РФ — неповторимая, одна из самых противоречивых и, вне сомнения, самая великая страна на земле. Я ее очень люблю, а я ведь много где побывал. Мы самые крутые, порой — самые наглые. Иногда вороватые, иногда злые. Но однозначно — самые счастливые люди на земле. Я думаю, что дальнейшая политика всех и вся в стране будет направлена на ее благоустройство. Люди наши заслужили наслаждаться жизнью. Они должны улыбаться», – отметил Куценко.

Напомним, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в кино и юмористических передачах.

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