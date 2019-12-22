В Татарстане Росгвардия провела учения по разгону митинга в школе. Митингующих «играли» девятиклассники

В Новотроицкой средней школе в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения по разгону митингов и действиям во время массовых беспорядках, роль «участников акции» исполнили девятиклассники, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на местную жительницу Екатерину Пантелееву.
«Одноклассникам мальчиков с видео сказали снимать все, учительница фотографировала», — рассказала Пантелеева.
Глава отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане. Раушан Валиуллин рассказал, что девятиклассников попросили нападать на росгвардейцев, а те заламывали им руки.
Один из школьников на условиях анонимности рассказал, что ни родителей, ни самих учеников не предупредили об учениях, а также о том, в какой форме они будут проходить. «Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он „одолжил“ учеников», — рассказал он.
В школе подтвердили, что учения проводились, не уточнив подробностей.
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