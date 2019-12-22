«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.
21 декабря в финале турнира «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, поединок перешел в овертайм.
На 99-й минуте нападающий английской команды Роберто Фирмино забил единственный гол в поединке.
«Ливерпуль» стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории. Это третий трофей английской команды за год. Ранее «Ливерпуль» одержал победу в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российским экспертам поручили оперативно провести обновление многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой не представителей оборонно-промышленного комплекса. На данный момент уже начались работы опытно-конструкторского характера. Как стало известно, модернизированный самолёт будет оснащен новой радиолокационной станцией, навигационным комплексом и системой индикации информации. Вероятнее всего, первый опытный образец обновленного Су-34 будет готов к […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: «Фотолюбитель» / 9 ноября
- Валентина Рубцова в молодости была участницей женских боев в грязи / 28 ноября
- Дарью Мороз поймали на попытке вернуть Константина Богомолова / 27 ноября
- Активация процесса клеточного очищения может помочь предотвратить сосудистые осложнения при сахарном диабете 2 типа / 18 ноября
- «Мы тогда расстались на полгода»: Наталья Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова / 19 декабря
- Наука: Учёные опровергли традиционную историю заселения Америки / 24 ноября
- Дмитрий Брекоткин: Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» из-за финансовых запросов / 13 декабря
- В греческом порту Пилос экипаж патрульного корабля ЧФ «Василий Быков» принял участие в праздновании годовщины Наваринского сражения / 4 ноября