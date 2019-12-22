«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

22.12.2019, 12:54, Новости дня

Английский «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.

21 декабря в финале турнира «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, поединок перешел в овертайм.

На 99-й минуте нападающий английской команды Роберто Фирмино забил единственный гол в поединке.

«Ливерпуль» стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории. Это третий трофей английской команды за год. Ранее «Ливерпуль» одержал победу в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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