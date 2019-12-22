Гузеева на сцене схватила чужого жениха за эрогенную зону

22.12.2019, 12:51, Разное

Лариса Гузеева подошла к очередному жениху-герою шоу «Давай поженимся» и принялась ласкать руками его голову. Таким образом она хотела занять мужчину, пока одна из потенциальных невест готовила ему свой сюрприз. 

Женщина попросила вынести в студию массажный стол и расположить к себе участника профессиональным массажем. Однако пока шли приготовления, ведущая взяла на себя инициативу. Стоит отметить, что артистка уделила особое внимание мочкам ушей участника, которые считаются эрогенной зоной.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 19 Дек 2019 в 8:08 PST

Увидев этот перфоманс, невестка пришла в негодование. Однако зал был был под впечатлением того, что вытворяла Лариса Гузеева и не обратил на это особого внимания. Зрители пошутили, что теперь мужчине придется жениться на телеведущей. 



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