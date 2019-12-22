Бродский: Я лично устанавливал курс валюты в стране. Миша Бродский, на диване

Бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский рассказал в авторской программе «В гостях у Дмитрия Гордона» основателя издания «ГОРДОН», что в 90-е годы лично устанавливал курс валют в Украине.

«У меня было 500 обменных пунктов. Лицензия №1, ни у кого больше не было, банки не меняли. Я устанавливал курс валюты в стране. Нацбанк? Фиксированный курс. А рыночный я лично устанавливал, Миша Бродский, на диване! Верьте или не верьте, на протяжении пяти или шести лет. Мы на Толстого переехали в 95-м. Там я уже сидел в удобном итальянском кресле. Так вот, мне звонили первый вице-премьер [Виктор] Пинзеник, глава Нацбанка [Виктор] Ющенко», – рассказал Бродский.

Он отметил, что Пинзеник и Ющенко просили его опустить курс.

«Миша, ну пожалуйста…» Серьезно! Когда вводили в 96-м гривну, я честно держал курс две недели. Потерял кучу денег, чтобы государство спокойно ввело. Все регулировал и согласовывал с Нацбанком и правительством. Я простой человек», – рассказал бизнесмен.

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В соответствии с указом второго президента Украины Леонида Кучмы «О денежной реформе в Украине» в качестве денежной единицы в государстве была введена гривна с сентября 1996 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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