Мнение: Мышь в космосе ползает по соплу ракеты Илона Маска.

Официальный канал SpaceX Илона Маска на ютубе.
5 декабря 2019 года была онлайн трансляция запуска ракеты CRS-19 Mission. В онлайн трансляции в 20:00 когда ракета выходит в открытый космос со скоростью 10800 км/ч на высоте 165 км. в кадре появляется мышь. Очень странно что мышь была без скафандра. Она нарушает все законы физики. Мало того что она преодолела термосферу с температурой +1500⁰С так она еще и не признает невесомость, вакуум. Надув полные щеки воздуха она бегает по соплу ракеты. )))
В комментариях люди пишут что мышь в сравнении с соплом ракеты просто огромная. Кто внимательно смотрел видео, видел что на сопло капает жидкость, возможно вода. Капли в сравнении с соплом просто гигантские. Если сравнить капли и мышь, то размеры в масштабе совпадают. Почему капли огромные? Почему жидкость капает в невесомости? Эти вопросы к Илону Маску.
На видео вероятней всего сопло маленькое. Стоит в испытательном ангаре на зеленом фоне. В ангаре сами понимаете, могу бегать не только мыши.
Видео не фейк, с официального ютуб канала SpaceX
Кому лень смотреть все видео, см с 20.13 мин + 5 сек — мышь и обязательно с 24.47 — вылетает муха))))
Всех с наступающим 2020 годом мыши!
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P.S.
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Источник: Конт
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