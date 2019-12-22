Мнение: Минобороны России: Национальный центр управления обороной.

В этом выпуске зритель «Военной приемки» увидит эксклюзивное интервью Министра обороны Сергея Шойгу автору программы Алексею Егорову, посвященное работе главного органа управления нашей армии — Национального центра управления обороной. Многие считают, что Национальный центр — это комплекс министерских зданий на Фрунзенской набережной, Сергей Шойгу объяснит: такое представление не верно. Национальный центр управления обороной — это сложнейшая система управления, распространяющаяся не только на всю армию, но и подчас на всю страну. Чтобы показать, как работает эта система, съемочная группа «Военной приемки» побывает на всех командных пунктах во всех военных округах. Более того, журналисты заберутся в самые удаленные воинские части России, расположенные у границ США, Японии, Норвегии, Финляндии, Польши. И все это для того, чтобы показать, что у Национального центра есть рычаги управления даже в самых диких и труднодоступных уголках России. Также в этом выпуске зрителей ждет еще один эксклюзив. Впервые на телевидении будет подробно рассказано о службе дежурных генералов. Наделенные большими полномочиями, эти специалисты входят в крайне узкий круг высокопоставленных командиров, кто имеет право круглосуточного звонка Верховному Главнокомандующему.

Один из самых закрытых и самых важных объектов страны, Национальный центр управления обороны, продолжает раскрывать свои тайны «Военной приемке». Технология борьбы с «прослушкой» в кабинетах первых лиц Министерства обороны, подземный тир, здания-мосты — в этот раз зрители увидят Национальный центр не в режиме селекторов и совещаний, как это обычно бывает в выпусках новостей, а в духе увлекательного путешествия в недра этого суперсекретного объекта. В этом же выпуске зрителей ждет погоня за самолетами-разведчиками; поездка в один из самых закрытых районов страны, на острова архипелага Новая Земля, где во времена СССР шли испытания ядерного оружия! Дело в том, что Национальный центр управления обороной – это не только комплекс зданий в Москве, это — сотни объектов, разбросанных по всей стране и тысячи офицеров на круглосуточном дежурстве. О том, как создавался Центр, какие задачи он решает сейчас, и какую пользу приносит стране – обо всем этом вы узнаете из первых уст в эксклюзивном интервью Министра обороны Сергея Шойгу.

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Источник: Конт

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