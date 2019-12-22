Болезнь, превращающая людей в яростных животных: В прошлые века она пугала общество похлеще холеры и тифа

В 1855 году бруклинская газета Daily Eagle сообщила об ужасном убийстве невесты ее новым мужем.

История произошла в сельской местности во Франции и родители невесты с самого начала были против этого брака. Им казались очень странными некоторые особенности поведения жениха.

К сожалению, в конце концов брак все-таки состоялся, так как родители женщины убедили себя в том, что все это излишние придирки и что в целом этот молодой человек "не особо плохой".

Торжество по случаю бракосочетания прошло как полагается, а вечером молодожены уединились в своей комнате, чтобы подтвердить брачный союз на супружеском ложе.

Но вскоре из комнаты донеслись ужасные женские вопли, а когда люди наконец выломали двери и ворвались в комнату, они увидели жуткую картину: несчастная невеста лежала на кровати в слабых судорогах и уже почти не дышала, а ее грудь была разодрана словно на женщину напало дикое животное.

Но самое страшное было связано даже не со смертью женщины, а с тем, что ее убил ее собственный муж. С ног до головы в крови он сидел на кровати рядом с еще живой женой и напряженно жевал кусок ее плоти.

Несмотря на то, что очевидцы тут же вызвали врача, женщина скончалась от кровопотери, а когда полицейские схватили ее мужа-убийцу, он дергался и вел себя как дикое животное. А когда его все-таки доставили в тюрьму, он вскоре умер там по неизвестным причинам.

Эта история читается как готический роман ужасов и в 19 веке подобные (и реальные!) истории именно в таком стиле были описаны в газетах неоднократно. А в более ранние века эти истории распространялись в народном фольклоре и имели похожий эффект.

Однако ничего мистического в них по сути не было, а конкретно во французском случае причина происшествия была расследована журналистами довольно скоро — они выяснили, что необычное поведение у молодого жениха началось вскоре после того как его покусала странная собака. И одной из странных черт его поведения, замеченных родителями невесты, была водобоязнь и светобоязнь.

Как вы, возможно, уже догадались, этой жуткой болезнью оказалось бешенство.

Бешенство, которое сейчас в развитых странах относится к категории забытых болезней, было известно людям еще несколько тысяч лет назад и тогда уже было известно, что им в основном болеют волки и собаки, а заболевший человек становиться таким же безумным как дикий разъяренный зверь.

По мнению многих историков, именно на основании случаев заболевания бешенством могли возникнуть легенды об оборотнях. Поведение заболевших на поздних стадиях заболевания могло вызвать схожесть с поведением дикого животного, а согласно тем же легендам оборотнем человек мог стать когда его кусал необычный волк или другой оборотень. Бешенство передается со слюной.

В прошлые века людей, которые вели себя подобным образом, славяне считали одержимыми злыми духами — бесами, оттуда и пошел термин бешенство. В западных странах болезнь называли латинским словом "rabies", что переводится как безумие.

В Европе один из крупных центров распространения бешенства среди волков и собак приходился как раз на Францию и даже в 19 веке местные крестьяне боялись собачьего и волчьего безумия наравне с пожарами.

Боялись куда больше, чем холеры, брюшного тифа и дифтерии, которые в те годы убивали намного больше людей, чем бешенство. Однако ничто не вызывала такого ужаса как крик "Бешеная собака! Берегись!", потому что от этой болезни не было никакого лечения, а укушенный человек умирал в любом случае спустя некоторое время.

Вакцина от бешенства была изобретена лишь к концу 19 века, но на протяжении всего столетия врачи тщательно наблюдали за заболевшими и пытались найти лекарство. Было выяснено, что симптомы могут проявиться от 4 до 12 недель спустя после укуса больного животного и что начинается все с легкого расстройства и ощущения беспокойства.

Потом начинают появляться судороги, бессонница, возбудимость, лихорадка, учащение пульса, слюнотечение и затрудненное дыхание. Жертвы нередко видят галлюцинации и у них происходит нарушение психики.

Попытки смягчить симптомы наркотическими средствами не были удачными и врачи быстро понимали, что они мало что могут сделать для облегчения страдания больного. Даже сегодня бешенство считается неизлечимым, когда начинают проявляться эти симптомы.

Если почитать подобные описания состояния больных бешенством, то неудивительно, что много веков назад таких больных могли считать настоящими монстрами, владеющими сверхсилами и превратившимися из людей в животных из-за какого-то злого колдовства.

Когда в 19 веке в западных газетах шла эта череда "романов ужасов" о жертвах бешенства, там же писалось много сопутствующей чепухи. К примеру было не раз описано, что жертвы укуса больной собаки сами начинали лаять и рычать по собачьи, словно реально превращались в животное.

А в народе ходили "надежные рецепты" от бешенства: так считалось, что можно излечиться, если поймать укусившую тебя собаку и лично убить ее. Или не убить, но вырвать у нее клок шерсти сразу же после укуса и прижать этот мех к свежей ране. Или отрезать собаке хвост.

Иногда писались откровенно фантастические истории с претензией на реализм. Так в 1886 году в газете "New York Herald" описывались показания человека, который видел как умирал мужчина -жертва укушенной бешеной собаки. И там писалось следующее: "Спустя несколько минут после последнего издыхания человека голубоватое кольцо на его руке — шрам от укуса пса породы ньюфаундленд, полностью …исчез".

По версии еще одной группы историков, корни баек про вампиров также могли исходить от случаев заболевания бешенством. Многие симптомы больных бешенством похожи на поведения вампиров: искаженные черты лица, издавание странных звуков, агрессия, нападения с попыткой расцарапать других людей ногтями до крови и тд.

Но особенно на признаки вампиризма похожи такие черты бешенства как боязнь солнечного света и отражения в зеркале. Кроме того в различных европейских странах, особенно в Восточной Европе, вампиры в народном фольклоре превращались не в летучую мышь, а в волков или собак.

Похожие новости:

На Филиппинах неизвестные звери высасывают из коз кровь

В США насчитали 5 тысяч настоящих вампиров, которые пьют кровь людей или животных

Жуткое существо-перевертыш в лесу восточной Пенсильвании

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Долгое время исследователи исследовали древние мифы и сказки, описывающие различных мифических существ. Они доказали реальность существования трех видов на Земле. Раньше считалось, что циклопов придумали греки, вот только открытие американских археологов в 90-х годах заставило светил науки изменить свое мнение. В пещере штата Техас были найдены останки гиганта с 3-метровым черепом и весом 300 кг. […]