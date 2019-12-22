Сколько шоколада съедают жители разных стран?

22.12.2019, 12:32, Разное

16.12.19 Автор  Алексия Захариу  

Шоколад является любимым лакомством большинства жителей планеты. Однако есть страна, которая занимает передовые позиции по его потреблению.

По данным, представленным Statista.com, Швейцария возглавляет список стран по среднему потреблению шоколада в год на человека. Это количество составляет 8,8 кг. Возможно, так происходит потому, что  страна известна своей превосходной шоколадной промышленностью, причем Toblerone является одним из самых узнаваемых ее брендов.

Австрия и Германия также находятся на передовых позициях рейтинга, их жители потребляют 8,1 кг и 7,9 кг сладкого лакомства ежегодно. А вот РФ находится на 7-м месте, со средним годовым потреблением 4.8 кг шоколада каждым россиянином.

Шоколад с овощами и рыбой….

Интересно, что в некоторых странах имеются весьма необычные традиции употребления шоколада, например, с овощами (с помидорами и базиликом в Бельгии). Отдельная страсть к поеданию его с рыбой наблюдается у брюссельцев. Шоколадом закусывают пиво в Чехии, а в Японии он подается с васаби (травянистое растение типа капусты).

Наиболее умеренные традиции отмечены в России, жители которой предпочитают видеть в плитке шоколада более совместимые компоненты – орехи, сухофрукты, клубнику. Или же используют лакомство для приготовления фондю и иной кондитерской продукции.



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