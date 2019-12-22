Все из Поднебесной

Как Китай делает деньги из воздуха

Статья из газеты: «Аргументы и факты» в Беларуси № 50 10/12/2019

Ещё недавно КНР зарабатывала на убогих пластмассовых часах, её рынки были завалены ужаснейшим барахлом и штамповками западных брендов. Теперь же в Поднебесной всюду вкалывают роботы, а бизнес собирается высадиться на Марсе.

Центр оказания услуг населению в Фучжоу. © / Георгий Зотов / АиФ

– Здесь можно бесплатно сфотографироваться. Печать снимков тоже без денег, если нужно. Вон те компьютеры – наша гордость. Приложишь удостоверение личности – и они сами считывают информацию, распечатывают уже заполненную анкету на загранпаспорт с цифровой фотографией. Пожилым людям не нужно являться за документами, их привозят на дом. Раньше получение загранпаспорта в КНР требовало нескольких походов к чиновникам и целой уймы бумаг, отныне всё весьма просто.

Сотрудница центра оказания услуг населению в городе Фучжоу заметно волнуется, водя меня с этажа на этаж огромного здания. Да уж, чего тут только нет! В России, к счастью, дело тоже на месте не стоит: у нас в МФЦ предельно легко получить «загранник», и стоять в очередях не надо. Однако бесплатных фото не печатают, да и паспорта домой не привозят. 20 лет назад Китай казался мне безнадёжно отставшим от всех мировых стандартов: пластиковые карточки толком нигде не принимали, на столах в учреждениях стояли древние компьютеры, мобильных телефонов на душу населения было в 5 раз меньше, чем в РФ. Зато сейчас КНР по разработкам электроники затмила даже Японию, а бум IT-технологий таков, что китайцы почти опережают лидера в этой области – Индию. Что там говорить, самый обычный душ в ванной моего недорогого отеля в Шанхае – и тот управляется дистанционным пультом: горячая вода, тёплая или кипяток – достаточно нажать на кнопку. Обозреватель «АиФ» решил разобраться, каким образом РФ может повторить технологичный успех Китая и заработать на этом кучу денег.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Зачем в интернете персики

Ещё больше центра услуг впечатляет наукоград «Городок мечты» под Ханчжоу – центр развития технологий вроде Силиконовой долины в Калифорнии: сейчас они стали просто пачками открываться по всей республике.

– Прежде КНР зарабатывала сугубо на своей рабочей силе – штамповала для всего мира джинсы, куртки, копеечные часы и телефоны, – рассказывает сотрудница наукограда Ли Сяоцзинь. – И это приносило миллиарды долларов. Но с недавних пор дешёвое производство стало уходить во Вьетнам и Индонезию, поэтому Китай занялся созданием «финансов из воздуха». В 2017 г. КНР получила от разработок интернет-технологий 85 млрд долл.

Девушка показывает диплом неизвестной мне компании – эта фирма пришла в наукоград, имея 300 сотрудников, а теперь там 20 000 персонала. В «электронное соревнование» включились даже сельхозпроизводители – 77% персиков, выращенных фермерами Китая, продаются… через интернет-магазины. Китай щедро финансирует молодых разработчиков компьютерных программ, хотя условия довольно круты. Сначала надо выиграть конкурс, посоревноваться с массой таких же, доказать, чей проект лучше: тогда победитель получит на развитие планов 200 тысяч юаней (1,8 миллионов руб.).

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– РФ правильно использовала цены на нефть, дабы поднять свою экономику, укрепить благосостояние народа, усилить армию, – считает сотрудник «Городка мечты» Ван Цзяньлун. – Но с энергоресурсами в мире беда – сами видите, нефть рухнула в 2014-м до 29 долл. за баррель, затем опять поднялась. Надолго ли? Китай давно осознал: нельзя полагаться на что-то одно, зависеть от покупателей своих товаров в Америке – это путь в никуда. Вот китайцы и сделали ставку на развитие высоких технологий. Председатель КНР товарищ Си Цзиньпин провозгласил: нам нужны инновации, массовое предпринимательство, робототехника и образование – Китай обязан улучшить достижения в электронной сфере. Именно в эти отрасли и будет направляться серьёзное финансирование. Как видите, первые результаты уже есть. Китайцы ведь по натуре своей авантюристы – мы обожаем рисковать, пробовать что-то новое. РФ не стоит полагаться сугубо на нефть, а нужно срочно развивать электронику. Своих умов у вас предостаточно, не забудем – русские первыми полетели в космос.

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Кого сменили роботы?

Порт приморского города Сямынь поражает своими масштабами, и первое ощущение – ты попал куда-то в будущее. Ни одного человека. Приём и отправка грузов полностью автоматизированы – весь сложный труд выполняют роботы. Машины были внедрены в производство лишь после того, как портовых грузчиков пристроили на новые рабочие места: в Китае с этим строго, Си Цзиньпин не позволяет допускать безработицу. На Западе подобные меры вызывают философские страдания: как же так, мы заменим людей машинами?! КНР соблюдает права работников (на новых местах им платят зарплату выше), повсюду в провинциях активно внедряется автоматизация производства. Образ Китая, где голодные подростки в лохмотьях строчат в полутьме фабрик сто миллионов кроссовок на старых швейных машинках, больше не соответ­ствует действительности. КНР не собирается останавливаться в развитии. Чуть ли не ежедневно здесь появляются компании, исследующие биотехнологии, генную инженерию: есть даже фирмы, разрабатывающие част­ные космические программы. В перспективе недалёк тот час, когда китайские бизнесмены появятся на Луне или на Марсе. Это уже вовсе не фантастика.

Кто торгует мозгами

– Ваша страна имеет огромный мозговой потенциал, – считает бизнесмен Кевин Цзинь из Гонконга, владеющий фирмой по разработке программного обеспечения. – Я бывал у вас дважды – в 1981 и 1984 гг. как турист. И мне всегда было странно, почему русские, создавшие лучшее в мире высокотехнологичное оружие, не умели выпускать нормальные телевизоры и автомобили, а ваши магнитофоны жевали плёнку и ломались через полгода после покупки. Даже аудиокассеты и то не получалось нормально делать. Все те же проблемы имел и Китай. Вспомните китайское качество 90-х гг. – просто кошмар, не успеешь телевизор в розетку включить, уже разваливается. Барахла за копейки в КНР до сих пор хватает, но в то же время в Поднебесной бум качественной продукции. Не сделанной по принципу «отстаньте», а такой, которую покупатели будут советовать друзьям, включая и электронику, и программное обеспечение. Полагаясь на нефть и отказываясь торговать своими мозгами, РФ теряет очень многое. Если получилось у Китая – получится и у вас.

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Впервые приехав в КНР 20 лет назад, я увидел бедную страну. Ежедневный рацион множества людей составляла чашка супа с лапшой – и только, бедняки спали прямо на улице. Сотни миллионов тружеников обеспечили экономический бум, но, разбогатев, Китай не остановился на достигнутом. Он зарабатывал с помощью рук, сейчас же зарабатывает при участии мозгов, стремясь стать самой высокотехнологичной державой мира. Я не удивлюсь, если местный бизнес действительно создаст первые базы на других планетах, выкачивая их ресурсы. «В одном кафе Пекина уже появилось блюдо «Марсиане в соевом соусе», – смеётся китайский чиновник. – Оно делается из свинины, но дальше – кто знает…»

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