Человек, который хоронил банки

Из российского ЦБ ушел Василий Поздышев

Елизавета Подшивалова, Алексей Ильин, Ольга Шамина

Би-би-си 20 декабря 2019

ARTUR LEBEDEV/TASS

Василий Поздышев получил репутацию человека, который хоронит банки

Заместитель председателя Банка РФ Василий Поздышев с начала 2020 года покидает ЦБ. Бывшие владельцы банков, у которых была отозвана лицензия, обвиняли его в обострении их проблем и даже в «массовой травле». Теперь Поздышев займется оздоровлением банков.

Поздышев работает в центральном банке с 2012 года и все эти годы занимается банковским надзором, в том числе он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначения процедуры санации — набора мер по оздоровлению банков.

Последние годы оказались периодом, когда ЦБ отозвал несколько сотен лицензий у банков. Это связано с приходом в ЦБ в 2013 году нового председателя Эльвиры Набиуллиной, которая начала зачистку банковской системы. Поздышев в этом играл важную роль: он часто лично объяснял журналистам, почему тот или иной банк был лишен лицензии.

По статистике ЦБ, в РФ на начало декабря 2019 года было всего 444 банка. В начале 2012 года, в год прихода Поздышева в ЦБ и за полтора года до прихода в ведомство Набиуллиной, в РФ было 978 банков.

В 2017 году ЦБ создал Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Это специальная структура, которая занимается финансовым оздоровлением банков, которые слишком крупные, чтобы безболезненно для всей системы лишить их лицензии. В 2017 году проблемы возникли у нескольких крупных частных банков — Бинбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» и других. Фонд занялся их оздоровлением, а они перешли под контроль государства.

Поздышев покинет ЦБ с начала 2020 года и возглавит как раз ФКБС, об этом рассказала в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Фактически он займется оздоровлением банков и контролем за их деятельностью, а также продажей банков.

Из-за санации крупных частных банков значительная доля банковского сектора оказалась в руках государства. Многие эксперты сомневаются, что сейчас возможно найти покупателя на столь крупные активы.

«Кроме того, в задачи входит координация работы в части исков к бывшим контролирующим лицам банков», — заявил журналистам сам Поздышев (цитата по Forbes).

Претензии банкиров

В декабре 2017 года центральный банк решил санировать Промсвязьбанк — тогда это был один из крупнейших частных банков в России. Слухи о проблемах банка и возможной санации ходили давно.

На момент санации банком владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Дмитрий был еще и председателем правления банка.

Через несколько дней после решения о санации он покинул Россию, а затем дал интервью «Ведомостям», где обрушился с критикой на ЦБ и лично на Поздышева. Интервью было по Skype, а бывший банкир не раскрыл, где он находился.

«Он и медиаменеджер, способный развернуть массовую травлю, и оценки он дает заранее, кто что сделал, кто сбежал, а кто нет. Давайте эти полномочия останутся у правоохранительных органов. А то заявления ЦБ возводятся в ранг доказательств. Нет у ЦБ таких полномочий», — так Ананьев отреагировал на заявление Поздышева, что из банка пропали кредитные досье на 109 млрд рублей.

«И так у регулятора огромные полномочия: он сам и пишет музыку, и сам в зале ее слушает, сам дирижирует и сам себе хлопает. Еще Василий Анатольевич начинает давать оценки, что и как происходило: пускай подает заявления в правоохранительные органы, там будут разбираться», — добавил он.

В сентябре 2019 года Басманный суд Москвы заочно арестовал обоих братьев.

Недавно похожие претензии к Поздышеву высказал Борис Минц, основатель и бенефициар О1 Group. Банк «Траст», который также принадлежит ЦБ, подал на Минца и его сыновей иск в Высокий суд Лондона из-за сделок с банком «Открытие», которые были незадолго до санации банка. В «Трасте» сейчас собраны все плохие активы банков, которые были санированы регулятором.

В начале декабря в Высоком суде Лондона Минц заявил, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, а также руководители банков «Открытие» и «Траст» (оба банка принадлежат ЦБ) развернули против него кампанию с целью нанести ущерб.

Сам Поздышев в интервью Forbes так объяснял свои непростые отношения с владельцами банков: «Человеку, который привык видеть себя в списках Forbes, летать на частном самолете, кататься на яхтах, вести на протяжении последних 10-15 лет жизнь олигарха, очень трудно признать, что на самом деле он финансово не состоятелен, что он, скорее всего, банкрот, если свести все его активы и пассивы. Это редко вызывает положительные эмоции».

Что изменит уход Поздышева?

Мнения экспертов о том, что может означать это кадровое решение, разделились.

Старший аналитик группы компаний «АТОН» Михаил Ганелин назвал переход Поздышева логичным.

«Теперь господин Поздышев будет следить, как [подвергшиеся санации] банки возвращаются к жизни. На самом деле он фактически продолжит их курировать, только уже в другом статусе», — считает Ганелин. По словам эксперта, Поздышев разбирался в этих банках и знает их проблемы.

Увольнение Поздышева стало для многих неожиданным, рассказывает собеседник Би-би-си на банковском рынке. Он не ждет резких изменений: «Департаменты, которые он курировал, остаются, и остаются их руководители и сотрудники».

Однако, по словам собеседника Би-би-си, Поздышев был активным сторонником внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, то есть усиления требований к капиталу банка и ликвидности. Теперь, возможно, рекомендации будут приниматься медленнее.

«Так как Василий Поздышев получает не пост генерального директора, обладающего реальной властью в ФКБС, а номинальную должность председателя совета директоров, то эта синекура — значительное карьерное понижение», — уверен начальник аналитического управления БКФ Максима Осадчего. Он считает, что это «мягкая отставка».

Осадчий связывает отставку с некоторыми событиями в банковском секторе. «В апреле был арестован начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин и двое его коллег — полковники ФСБ Фролов и Васильев. Вскоре после этого, в июне, ушел в отставку директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. Затем из РФ сбежал замглавы АСВ Валерий Мирошников. И вот сейчас уходит в отставку Поздышев. Возможно, это звенья одной цепи», — размышляет он.

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