Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

16 декабря 2019

Фото: Scherl/Global Look Press

На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что РФ должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?

«Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», – заявил Реджеп Тайип Эрдоган, сообщая стране и миру о готовности турецкого парламента официально признать геноцид североамериканских индейцев.

Всякому понятно, что в данном случае мы имеем дело со старинной политической тактикой под обобщенным названием «сам дурак». Конгресс США признал геноцид армян, наступив тем самым туркам на больную мозоль, и теперь Анкара хочет учинить «ответную любезность», напомнив американцам, что у них у самих руки в крови по локоть.

В современном мире Турция является для РФ тактическим союзником по множеству вопросов, тогда как Соединенные Штаты – наш соперник, причем значительная часть американской политической элиты мнит себя не просто соперником, а именно что нашим врагом. Исходя из этого, можно предположить, что для Москвы было бы логичнее насолить Вашингтону, назвать себя гуманистом и солидаризоваться с союзной Анкарой, тем более что никто не отрицает «многочисленных случаев насилия, плохого обращения и пренебрежения» в отношении индейцев на территории нынешних США.

Собственно, это цитата из официального заявления Конгресса США от 2009 года, в рамках которого потомкам пострадавших индейцев были принесены официальные извинения.

Меж тем жуткий термин «геноцид», подвергающийся в последнее время размыванию (вспомним такие кейсы, как «голодомор – геноцид украинцев» или «геноцид мусульман в Сребренице», весьма далеко отстоящие от геноцида армян), это прежде всего состав преступления – намеренного уничтожения целого народа. Если смотреть на демографическую катастрофу индейцев в США через эту призму, она же определит как «геноцид» и многие другие трагедии малых народов на территории Российской империи и СССР.

Вопрос о том, была ли политика Вашингтона в отношении индейских племен именно геноцидом, горячо дискутируется в самих США – и он там до крайности политизирован. Это очень похоже на то, что происходит в РФ с темой сталинских репрессий, будь то «большой террор» или депортации народов. В целом этих событий в нашей истории никто не отрицает, но потом вопрос распадается на частности – от уверенности одних в том, что репрессии были так или иначе оправданны, до столь же непоколебимой уверенности других в вечной необходимости «платить и каяться» вкупе с завиральными цифрами общего количества жертв.

В США есть историки (как правило, леволиберального толка), которые доказывают уместность понятия «геноцид индейцев». Есть те, кто с такой постановкой вопроса категорически не согласен – и их доводы выглядят весьма убедительными. Но Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставился – при постановке вопроса именно в этой формулировке концепция геноцида особенно уязвима.

Начнем с того, что наиболее похожие на «геноцид индейцев» события имели место в южной части Нового Света – в Латинской Америке. Там – да, жесточайшие этнические чистки являются привычной частью исторического пейзажа и простираются вплоть до конца XX века. Так, уничтожение индейцев Гватемалы режимом Хосе Эфраина Риоса Монтта – это события середины 1980-х годов, за которые «старый каудильо», как называли Риоса Монтта, был приговорен к 80 годам тюрьмы.

Это по-своему странно, так как североамериканской политической культуре был свойственен вульгарный расизм, а конкистадоры Южной Америки позволить его себе не могли, поскольку редко переселялись на новый континент целыми семьями. Вчерашние испанцы пусть вынужденно, но вполне охотно брали в жены индианок – и запустили тем самым самый большой в истории «плавильный котел», где люди на расы не делятся.

Кстати говоря, нейтральный для русского уха термин «индеец» – это, как известно, исковерканное «индиец». По современным американским меркам, это тоже расизм, а правильно и корректно – коренной американец. Спорить с таким подходом трудно, но под индейцами мы по-прежнему понимаем представителей всех народов и племен Америки с разными языками, разными обычаями и очень разной судьбой.

Считается, что на момент открытия континента европейцами индейских народов было порядка двух с половиной тысяч, а к настоящему моменту осталось менее тысячи, но это не означает, что остальные пали жертвами геноцида, сиречь намеренного уничтожения. Как показывает практика, ассимиляция «убивает» народы пусть медленнее, но эффективнее оружия.

Без оружия, конечно, тоже не обошлось. Но значительная часть событий, которую можно определить как геноцид именно североамериканских индейцев, произошли до американской революции, то есть до появления США на карте мира. К тому моменту границы между поселенцами и индейскими племенами уже более-менее устоялись, и официальный Вашингтон расширял свои владения за счет покупки индейской земли – ее насильственное изъятие без компенсации законодательно запрещалось.

Это не случайность: первый президент США Джордж Вашингтон был последовательным сторонником тех взглядов, согласно которым индейцы ничем не отличаются от европейцев, а их цивилизационная отсталость – дело временное и легко преодолимое. Сравним это со взглядами легендарного гуманиста Авраама Линкольна – человек, которого заслуженно чествуют как освободителя чернокожих рабов, никогда не ставил знак равенства между белыми и черными.

Вашингтон родом из Виргинии, важная веха в истории которой – воспетый даже в мультфильмах брак одного из первых переселенцев – Рольфа – с Покахонтас, дочерью вождя племени поухатанов. К этой паре возводят свой род многие известные американские политики, включая как минимум двух первых леди.

И надо понимать, что сами индейцы, со временем перенявшие у поселенцев экономико-политическую модель, тоже до поры до времени держали чернокожих рабов.

Иными словами, в североамериканской политической культуре индейцы не были «недолюдьми», их истребление без суда и следствия, как правило, отвергалось и властями, и церковью. Поэтому некоторые из племен в разные периоды своей истории воевали на стороне англичан против «американских захватчиков», а некоторые – за «американскую свободную нацию» против британской короны.

Это не отменяет того, что «внутренние войны» между старыми и новыми американцами были привычным явлением, но все же явлением разнонаправленным. Иногда агрессорами выступали граждане США, иногда – индейские племена. Подчас это перерастало в локальные этнические чистки, традиционно сопутствующие войнам старого стиля, но стоит отметить, что тотальный характер (то есть характер того самого геноцида) они обычно принимали при войнах племен меж собой.

Классический пример – довольно агрессивное племя ирокезов, которое одним из первых переняло у поселенцев оружие и традиции боевого дела. Вследствие этого ирокезы провели эффективное, сразу «под корень», истребление тех племен, с которыми враждовали.

Скольких индейцев граждане Соединенных Штатов истребили сами – вопрос особенно дискуссионный и сложный. Прежде всего потому, что никто точно не знает, сколько именно людей проживало в доколумбовой Америке на территории нынешних США. Наиболее старательно обоснованные оценки колеблются в промежутке от 1 до 10 миллионов.

В печати можно встретить утверждение, что жители США ответственны за уничтожение 90% индейцев – чем не геноцид? Но именно это утверждение однозначно стоит отнести к числу пропагандистских.

Попробуем объяснить на примерах двух знаменитых, а потому хорошо исследованных племен, начав с пекотов. О «геноциде пекотов» вспоминают применительно к конкретным историческим событиям – Пекотской войне между ними и британскими колонистами. Тогда пекотов было около 4 тысяч человек, более половины были уничтожены, а перепись населения 2000 года выявила в США 1283 человека, назвавших себя пекотами.

Другой пример – чероки, о геноциде которых говорят особенно часто, поскольку они стали жертвами знаменитой Дороги слез. На момент переселения их было порядка 30 тыс., от 4 до 15 тысяч погибли, а в современных США проживают до 300 тысяч потомков чероки. Да, в подавляющем большинстве они не чистокровные, но понятие «чистокровность» в современном мире – все тот же вульгарный расизм.

Разумеется, огромные жертвы, которые понесли индейские народы, отрицать просто подло, но абсолютное большинство индейцев погибли не от рук европейцев или американцев, а от принесенных европейцами заболеваний, поскольку не имели к ним иммунитета. История знает случаи и намеренного распространения инфекций (знаменитые «подарочные одеяла, зараженные оспой»), но это было военной тактикой в конкретных условиях, причем не американцев, а англичан. Значительно позднее жители США использовали другую жестокую, но эффективную локальную военную тактику – истребление бизонов, «кормовой базы» индейцев, но до геноцида она никак не дотягивает.

Таким образом, основные события, рассматриваемые как геноцид индейцев, к государству США имеют весьма отдаленное отношение – они происходили до его появления на карте. А в рамках последующих войн, по характеру своих «издержек» аналогичных войнам в Европе или любой другой части света, американское правительство никогда не ставило перед собой цель тотального уничтожения индейцев, признавая за ними и имущественные, и политические, и даже внешнеполитические права.

Эту относительную идиллию перечеркнула сельскохозяйственная экономическая модель южных штатов, где до поры до времени к индейцам относились даже более приязненно, чем на свободолюбивом и толерантном Севере. Для выращивания и продажи табака и хлопка требовалось все больше земли, а скупать ее у индейцев становилось все более накладно. Особенно плантаторам досаждали мошеннические схемы, когда на уже купленный участок земли заявлялись новые индейские правообладатели и подавали протест в американские же суды, требуя компенсаций когда по формальным, а когда по фальсифицированным основаниям.

Президент Эндрю Джексон был настроен в отношении индейского вопроса особенно жестко, а проявлялась эта жесткость в его кредо – индейцы должны жить по-индейски, а не бок о бок с американцами. Воспользовавшись тем, что Верховный суд сформулировал т. н. доктрину открытия (если не вдаваться в суть, она означала то, что индейцы могут продавать свою землю исключительно правительству США), он санкционировал ту самую Дорогу слез. По факту – депортацию. Власти оптом скупали земли индейских племен за компенсацию деньгами и другой землей в «медвежьем углу» – Оклахоме, куда коренным американцам предлагалось проследовать со всем скарбом, включая чернокожих рабов.

Племена могли от переселения отказаться, но их старательно к тому принуждали, грозя лишить всяческой автономии. По факту те из них, что вышли на Дорогу слез, оказались солидарны с Джексоном насчет «жизни по-индейски». Это явственно следует из знаменитого «прощального письма американскому народу», написанного представителем племени чокто Джорджем Харкинсом:

«Мы оказались меж двух зол и выбрали, на наш взгляд, меньшее. Мы не могли признать право, которое присвоил себе штат Миссисипи – право быть нашим законодателем и судьей. Хотя власти штата компетентны в создании законов для своих собственных граждан, это не значит, что они станут хорошими законодателями для чокто, народа столь несхожего по характеру и обычаям с белыми».

Переселение и связанные с ним тяготы погубило до половины решившихся на него индейцев. Это иногда называют «пиком геноцида», а его «венцом» – последующее инкорпорирование в состав США уже самой Оклахомы. Происходило это через все тот же выкуп земель, но в ту пору американские власти исходили уже в основном из того, что никакие особые автономии индейцам не нужны – пусть живут как прочие американские граждане.

Эта политика ассимиляции продолжалась вплоть до времен Рузвельта, который положил начало тем автономиям-резервациям, которые мы знаем сейчас – с индейскими казино и особым налоговым режимом. Но утверждать население этих резерваций как последние остатки некогда многочисленных индейских народов, намеренно уничтоженных американцами, – это подмена понятий. В основном те индейцы, кто не погиб от болезней и в ходе разнонаправленных войн, влились в американское общество точно так же, как этнические немцы, ирландцы, итальянцы и т. д.

Считать ли совокупность всех этих событий «геноцидом индейцев в США», каждый волен решать для себя сам. Но помнить нужно о следующем.

В российской историографии принято подчеркивать, что, в отличие от западного мира, наше отечество практически не замаралось в геноцидах, тотальных этнических чистках и жестокой эксплуатации аборигенного населения, более того, намеренно инкорпорировало «туземные» элиты в элиты собственные. Однако колонизация с локальными конфликтами с местными народами, исчезновение части этих народов и их языков в процессе естественной ассимиляции, насильственное (именно насильственное, не чета Дороге слез) выселение целых этнических групп при Сталине – все это имело место.

Считать это геноцидами на тот же манер, что и демографическую трагедию индейцев США, чревато для нашей страны проблемами в области межнационального мира и территориальной целостности. Так что включаться в предложенную Эрдоганом игру «сам дурак» стоит не раньше, чем Конгресс США проголосует за признание геноцида печенегов, эвенков и чуди заволочской со стороны российского государства.

От скаута: дополнение к статье — Дорога Слез «Официальный сайт племени восточных Чероки»

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