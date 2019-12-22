Что говорят космонавты о странных ощущениях в космосе, таинственных звуках и НЛО

Некоторые космонавты видели НЛО, другие слышали таинственные звуки в космосе, а некоторые даже чувствовали, что сами превращаются в инопланетян!

Об этом утверждает "Великая Эпоха" со ссылкой на ntdtv.com.

Профессор Кирилл Павлович Бутусов, работавший в отделе радиоастрономии Главной астрономической обсерватории в Пулково, собрал большое количество материалов о поразительных историях, записанных космонавтами. Он пояснил СМИ о некоторых невероятные событиях, с которыми столкнулись астронавты.

Трансформация космонавта

В 1995 году, на выступлении в Международном институте космической антропологии имени Козырева, космонавт-испытатель аэрокосмической техники Сергей Кричевский заявил, что многие космонавты испытывали странное ощущение перевоплощения.

Один космонавт пояснил Кричевскому, что он ощущал себя в теле динозавра, он также чувствовал, что находится на какой-то планете, он двигался вместе со стадом, перешагивая через овраги и пропасти.

Космонавт подробно описал «свои» когти, чешую и перепонки между пальцами ног, он также отчётливо ощущал, как поднимаются роговые пластины на хребте. А некоторые чувствовали, что они «перевоплощаются» в другую личность или даже инопланетян.

Пристальное внимание со стороны загадочных существ

Профессор Бутусов также сказал:

«Многие российские космонавты слышали предупреждения Бога. Некоторые чувствовали, что живые существа наблюдают за ними на орбите. Даже слышали, как некое существо говорит с ними тихим голосом, примерный смысл их обращения был таков:

"Дитя, ты пришёл слишком рано, ты не должен приходить сюда! Верь мне, поскольку я твой предок! Поскорей возвращайся на Землю и не нарушай законы Творца". Чтобы люди поверили ему, существо обычно утверждает истории, связанные с семьями космонавтов».

Космонавт Григорий Гречко сказал профессору Бутусову:

«Во Вселенной действительно существуют другие разумные жизни, в познаниях или же в технологиях они более продвинутые, чем мы».

Известный американский астронавт Эдгар Митчелл, получивший степень бакалавра наук по авиационной технике и степень доктора наук в области аэронавтики и астронавтики, в 1971 году в составе экспедиции «Аполлон-14» высадился на Луну.

Позже Митчелл в интервью британскому радио Kerrang! пояснил о пережитом. Митчелл сообщил ведущему, что, находясь в космической капсуле, он внезапно почувствовал, что за ним что-то наблюдает, и мог ясно ощутить, что он вошёл в духовный контакт с представителями другой разумной жизни во Вселенной.

Митчелл также сказал:

«Я действительно видел НЛО и инопланетян в космосе. Вот почему, вернувшись на Землю, я тут же ушёл из NASA и начал изучать сверхъестественные явления».

Таинственные звуки в космическом пространстве

Кроме того, во время полёта в космосе космонавты часто слышат загадочные звуки, хотя по факту в космосе должно быть тихо. Космонавт Владислав Волков однажды подробно описал таинственные звуки:

«Внизу летела земная ночь. И вдруг из этой ночи донёсся… лай собаки. А потом стал отчётливо слышен плач ребёнка! И какие-то голоса».

Волков добавил, что всё это невозможно объяснить, но он чувствовал, что это было реально!

А с Георгием Гречко на космической орбите произошёл странный случай. Когда их корабль пролетал над мысом Горн, где в древности гибло много кораблей, у него внезапно возникло чувство опасности. Казалось, что где-то за спиной затаился тигр и вот-вот набросится. Гречко сказал, что это было жуткое ощущение, от которого он еле избавился.

Некоторые полагают, что «космический шёпот» является продуктом инопланетной цивилизации: они используют гипноз, проникая в сознание и подсознание, чтобы убедить людей в своём существовании и изгнать человечество из ранее принадлежащей им Вселенной.

Профессор Бутусов пришёл к выводу, что инопланетяне давно знают о землянах, и знают очень хорошо.

Армстронг видел три НЛО

Спустя много лет помощник Армстронга и бывший сотрудник NASA впервые рассказал, что когда лунный модуль «Орёл» с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином коснулся поверхности Луны, они нашли там три неопознанных объекта диаметром от 15 до 30 метров!

Когда Армстронг взволнованно сообщил в Центр управления полётов NASA в Хьюстоне о том, что они увидели, эксперты NASA быстро переключились на «секретный» канал во избежание утечки информации.

Возглавлявший американскую лунную программу Вернер фон Браун подтвердил, что в общей сложности 25 астронавтов столкнулись с НЛО.

Другой бывший руководитель Центра NASA, Кристофер Крафт, после своего ухода пояснил о шокирующем разговоре астронавтов «Аполлон-11» с Космическим центром NASA.

Аполлон-11: «Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет… Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения!»

Хьюстон: «Что? Что? Что? Какого чёрта происходит? Что случилось?»

Аполлон-11: «Они здесь, под поверхностью».

Хьюстон: «Что там? (приглушённый шум) Связь прервалась… Центр управления вызывает Аполлон-11»

Аполлон-11: «Мы видели нескольких "гостей". Они были здесь некоторое время, осматривали оборудование».

Хьюстон: «Повторите ваше последнее сообщение!»

Аполлон-11: «Я говорю, что здесь другие космические корабли, они расположились на другом конце кратера».

Хьюстон: «Повторите, повторите!»

Аполлон-11: «Позвольте нам прозондировать эту орбиту… 625 к 5… Автоматическое реле подключено… Мои руки так дрожат, я ничего не могу сделать. Снять это? Если эти чёртовы камеры заснимут что-нибудь, что тогда?».

Хьюстон: «Вы можете что-нибудь заснять?»

Аполлон-11: «У меня больше нет плёнки. Три выстрела с тарелки, или что это там, испортили плёнку».

Хьюстон: «Восстановите контроль. Вы в порядке? Что там с НЛО?»

Аполлон-11: «Они приземлились здесь. Они здесь и наблюдают за нами».

Хьюстон: «Отражатели, отражатели… можете ли вы отрегулировать их?»

Аполлон-11: «Да, они на месте. Но те, кто построили эти корабли, определённо могут прибыть завтра и убрать их. Раз и навсегда».

NASA не даёт говорить

Согласно сведениям, это не первый случай, когда в космосе были замечены НЛО. В мае 1963 года майор Гордон Купер на корабле «Меркурий-Атлас-9» совершал орбитальный полёт вокруг Земли.

Проходя мимо Меркурия, он внезапно обнаружил, что в сторону корабля движется некий объект с тёмно-зелёным свечением, который был похож на диск. Купер полагает, что это был определённо не спутник, созданный людьми, а скорее всего НЛО.

3 июня 1965 года американский пилотируемый космический корабль «Джемини-4» совершал полёт по орбите вокруг Земли. Когда он двигался восточнее Гавайев, астронавт Джеймс Макдивитт внезапно заметил шарообразный светящийся объект, летящий над кораблем, который резко менял направление полёта под углом 40 градусов. Макдивитту удалось запечатлеть этот объект на снимке.

22 мая 1969 года, во время полёта космического корабля «Аполлон-10», экипаж успешно сфотографировал несколько НЛО. Два месяца спустя астронавты «Аполлон-11» также засняли два неопознанных объекта.

Однако NASA внедрило политику, согласно которой нельзя разглашать подобную информацию, все фотографии изымаются и отправляются в секретные архивы.

Некоторые космонавты и астронавты подтверждают, что «на самом деле многие видели НЛО, но вышестоящие не позволяют говорить». Подобная политика вызывает ещё большее любопытство у людей в отношении НЛО.

НЛО появляется не только в космосе. Возможно, в довольно далёкие времена люди на Земле встречались с такими объектами. Ведь на картинах Ренессанса тоже есть изображения НЛО.

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