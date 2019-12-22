История четырехногой женщины Миртл Корбин

При рождении вторая пара ножек у Миртл была такой же длины и объема как и первая, но чем старше становилась девочка, тем медленнее росли вторые (внутренние) ножки, а к 6-7 годам они и вовсе перестали расти и были худыми.

Тем ни менее Миртл даже могла ими двигать при желании, а в раннем детстве даже будто бы могла и ходить на них. Однако без опоры на основную пару ног она не могла пройти далеко, слишком слабыми были "внутренние" ноги.

Родители Миртл — Нэнси и Уильям Корбин были людьми состоятельными, поэтому после рождения необычной дочери они пригласили хорошего врача, чтобы он тщательно осмотрел ребенка и посоветовал им, что можно сделать.

Врач приехал, однако первым делом обратил внимание на то, что Нэнси и Уильям были подозрительно похожи друг на друга, у обоих были одинакового оттенка рыжие волосы, голубые глаза и светлая кожа. Врач сделал смелый вывод, что возможно мутация ребенка была связана с очень близкородственным браком, если не сказать с инцестом.

Однако Нэнси и Уильям решительно отрицали любые подозрения и убедили врача сделать особую пометку в записях, что они не являются близкими родственниками. Тем ни менее вопрос и по сей день остается открытым, говорили ли они правду и могла ли в самом деле греховная близкородственная связь стать причиной подобной мутации.

К слову, у Корбинов после Миртл родилось еще семеро детей и все они были вполне здоровыми.

Согласно записям врача, опубликованных позже в медицинском журнале, беременность матери Миртл проходила без любых недомоганий, а ребенок, исключая лишние ноги, в целом был совершенно здоров и не имел других патологий.

Когда Миртл исполнилось 13 лет и слухи о необычной девочке с четырьмя ногами дошли до руководителя "цирка уродов" SIDESHOW, то он предложил Миртл выступать у него и та сразу же согласилась. В представлениях подобных шоу участвовали люди с разнообразными врожденными мутациями — люди-скелеты, толстяки, сиамские близнецы, "люди-волки" и тд.

На афишах Мирт фигурировала как "Четвероногая девочка из Техаса" и очень быстро она стала одним из самых известных и популярных "уродцев" в подобных представлениях.

Внешне она была очень миловидной девочкой с нежным кротким взглядом, поэтому ее вторая пара ног, которую одевали в специально сшитые панталоны и ботиночки, производила на людей одновременно и шокирующее и притягивающее впечатление.

Симпатичная Миртл притягивала к себе взоры мужчин, несмотря на аномалию, и в 19 лет вышла замуж за Джеймса Клинтона Бикнелла, которому в последующие годы родила четырех дочерей и сыновей. Все ее дети оказались здоровыми.

В цирке она перестала выступать, когда вышла замуж, но ее популярность была такой большой, что вскоре появилось сразу несколько фальшивых подражательниц, которые приделывали себе дополнительные пары ног с помощью бутафории. Пока их не раскрыли и не прогнали, они некоторое время успешно собирали деньги с доверчивых зрителей.

Миртл Корбин в детстве (слева) и с мужем и дочерью (справа)

Когда Миртл забеременела первым ребенком, она еще раз вызвала к себе интерес со стороны врачей. Они хотели изучить как ребенок будет развиваться при раздвоении таза, в какой матке из двух он был зачат и сможет ли он полноценно развиться при такой аномалии.

Врачи определили, что ребенок развивается в правой матке и что правая пара ног и половых органов работала лучше и была более здоровой, чем левая. Однако опасения врачей подтвердились и вскоре у Миртл начались сильные боли, из-за чего она решилась на аборт. Но последующие беременности протекали более благоприятно.

Миртл Корбин скончалась в 1928 году от стрептококковой инфекции. Чтобы разные сомнительные личности не смогли откопать ее останки, ее гроб был залит бетоном по просьбе ее семьи.

Даже несмотря на это несколько частных коллекционеров и некоторые врачи предлагали крупные суммы денег за ее останки, поэтому членам семьи пришлось на несколько лет установить на могиле дополнительную охрану.

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