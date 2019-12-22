Внешний долг Франции превысил ВВП

Внешний долг Франции в третьем триместре 2019 года вырос на 39,6 млрд евро и, превысив 100% ВВП, достиг рекордного значения в 2,415 трлн трлн евро, информирует Le Figaro.

По данным издания, 2,415 трлн евро составляют 100,4% ВВП Франции, что немногим уступает двум худшим показателям в истории, достигнутым во втором и третьем триместрах 2017 года, когда долг равнялся соответственно 100,5% и 100,8% ВВП, передает RT.

По мнению Le Figaro, вина за увеличение госдолга лежит на расходах государства, в то время как долговые обязательства местных коллективов и служб социального обеспечения уменьшаются. Так, вклад государства в рост госдолга в третьем триместре составляет 41,6 млрд евро за три месяца.

Несмотря на то что в четвёртом триместре 2019 года госдолг, вероятнее всего, окажется ниже 100% и средние показатели за год впишутся в лимит, установленный Брюсселем на отметке в 98,9% ВВП, госдолг, очевидно, является одним из слабых мест правления Эммануэля Макрона, который в ходе предвыборной кампании обещал понизить уровень задолженности на 5% за пять лет. Как отмечает издание, в «последовавшей после победы эйфории» Макрон даже сообщил Европейской комиссии об амбициозном желании превзойти этот показатель, ожидая снижения госдолга на 8% к 2022 году.

Вот только «все пошло не так, как было задумано», замечает газета, напоминая о кризисе «желтых жилетов», торговой войне с США и замедлении экономического роста во всем мире. Сегодня переход за черту в 100% ВВП, похоже, не сильно беспокоит французского президента, который вот уже несколько месяцев оспаривает строгость рамок Пакта стабильности и роста, пишет издание.

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