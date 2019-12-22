Губернатор Кемеровской области наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял участие в заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона.

Он наградил свою супругу, которая возглавляет Совет, медалью «За служение Кузбассу»

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщают, что жена губернатора получила награду за оказание адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также за «сохранение духовно-нравственных ценностей, укрепление семейных традиций, повышение статуса семьи в обществе и организаторский талант».

Выступая на награждении, Сергей Цивилев сообщил, что Совет по вопросам попечительства в социальной сфере начал свою работу 30 ноября 2018 года. «Совет стал пятым в стране. Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям», — прокомментировал губернатор.

Анна Цивилева отметила, что Совет смог привлечь более 30 миллионов рублей на благотворительные цели. За год члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели более 100 мероприятий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По факту тактико-строевых занятий отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана с участием школьников МВД республики начало проверку, информирует в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел. «20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с […]