Календарь: 22 декабря — День энергетика

В этот день отмечают свой профессиональный праздник все работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Мощное развитие энергетики стартовало в СССР в 20-30-х годах XX века — индустриальный рывок воплотился в масштабном строительстве тепловых и гидроэлектростанций. В пятидесятые годы прогресс в энергетической области был связан с научными разработками в области атома и строительством атомных электростанций.

В последующие годы происходило освоение гидропотенциала и ископаемых ресурсов Сибири. Сегодня РФ — энергетическая сверхдержава, поэтому на плечах энергетиков держится экономическая стабильность нашей родины. Благодаря их труду в домах россиян тепло и светло, а энергетики атомной отрасли обеспечивают нашей стране лидирующие позиции в мире по экспорту оборудования для строительства АЭС.

События дня:

1857 г. — выпущена первая почтовая марка в России.

1989 г. — Бранденбургские ворота спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

Именинники:

Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Родились:

Эдуард Успенский (1937 — 2018 гг.) – советский и российский детский писатель.

Лео Бокерия (1939 г.) — кардиохирург, академик и член Президиума РАМН.

Олег Евгеньевич Погудин (1968 г.) — российский артист, исполнитель русских романсов, заслуженный артист России.

Ванесса Паради (1972 г.) — французская актриса, певица, модель.

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