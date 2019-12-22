Календарь: 22 декабря — День энергетика

В этот день отмечают свой профессиональный праздник все работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.
Мощное развитие энергетики стартовало в СССР в 20-30-х годах XX века — индустриальный рывок воплотился в масштабном строительстве тепловых и гидроэлектростанций. В пятидесятые годы прогресс в энергетической области был связан с научными разработками в области атома и строительством атомных электростанций.
В последующие годы происходило освоение гидропотенциала и ископаемых ресурсов Сибири. Сегодня РФ — энергетическая сверхдержава, поэтому на плечах энергетиков держится экономическая стабильность нашей родины. Благодаря их труду в домах россиян тепло и светло, а энергетики атомной отрасли обеспечивают нашей стране лидирующие позиции в мире по экспорту оборудования для строительства АЭС.
События дня:
1857 г. — выпущена первая почтовая марка в России.
1989 г. — Бранденбургские ворота спустя 28 лет вновь открылись, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.
Именинники:
Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.
Родились:
Эдуард Успенский (1937 — 2018 гг.) – советский и российский детский писатель.
Лео Бокерия (1939 г.) — кардиохирург, академик и член Президиума РАМН.
Олег Евгеньевич Погудин (1968 г.) — российский артист, исполнитель русских романсов, заслуженный артист России.
Ванесса Паради (1972 г.) — французская актриса, певица, модель.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: По факту тактико-строевых занятий отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана с участием школьников МВД республики начало проверку, информирует в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел. «20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые в Калифорнии задумались о смысле жизни / 11 декабря
- Рада ратифицировала соглашение с Малайзией и протоколы с Кипром и Великобританией об избежании двойного налогообложения / 30 октября
- Порошенко спрогнозировал отмену санкций против РФ из-за идеи Киева / 7 декабря
- Мифы, от которых должен отказаться астматик в сезон гриппа / 27 ноября
- В РПЦ объяснили, откуда у священников джипы / 9 декабря
- 29% украинцев считают, что решить конфликт на Донбассе можно с помощью давления на РФ – опрос / 7 декабря
- Боевики на Донбассе 18 раз открыли огонь, ранен один украинский военный / 19 ноября
- Брежнева опубликовала бэкстейдж-видео съемки для Flacon Magazine / 19 декабря