Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента Украины как «особо опасную» – петиция

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента как «лишнюю и особо опасную» для страны. Соответствующая петиция № 22/081236-еп зарегистрирована 20 декабря на сайте главы государства.
«Предлагаю ликвидировать должность президента Украины как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по наш день. Наш менталитет – это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины», – сказано в тексте.
Петицию подписали 24 человека. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, нужно 25 тыс. подписей.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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