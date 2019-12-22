Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента Украины как «особо опасную» – петиция

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать должность президента как «лишнюю и особо опасную» для страны. Соответствующая петиция № 22/081236-еп зарегистрирована 20 декабря на сайте главы государства.

«Предлагаю ликвидировать должность президента Украины как лишнюю и особо опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по наш день. Наш менталитет – это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины», – сказано в тексте.

Петицию подписали 24 человека. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, нужно 25 тыс. подписей.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По факту тактико-строевых занятий отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана с участием школьников МВД республики начало проверку, информирует в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел. «20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД РФ по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с […]