Мнение: Полковник Войченко: убийца и вор под звездно-полосатым флагом

Про одного из ответственных за обстрелы населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Всегда лучше узнать, что за выполнение преступных приказов несут ответственность вполне конкретные исполнители.

В данном случае персонаж не только совершает военными преступлениями, но не чурается и банального криминала.

Полковник Войченко – убийца и вор под звездно-полосатым флагом

Список официальных украинских военных преступников даже во время нынешнего «перемирия» неуклонно растет. На днях в Генеральную прокуратуру ЛНР переданы задокументированные факты обстрелов населенных пунктов Народной Республики боевиками 14-й бригады ВСУ, совершенные по приказу комбрига, полковника Сергея Войченко, для возбуждения против него уголовного дела.

«По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), с 00.00 часов 18 декабря зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ», — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Так, в 15.20, несмотря на проходящее в этот день заседание Контактной группы в Минске, украинские силовики с позиций 14-й бригады ВСУ подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 поселок Голубовское.

В 17.05 с позиций этой же бригады из 82-мм миномета были обстреляны окрестности поселка городского типа Фрунзе.

На следующий день, 19 декабря по приказу командира 14-й бригады ВСУ полковника Сергея Войченко обстрелу из 82-мм миномета и вооружения БМП-1 подверглись районы поселков Голубовское и Фрунзе.

Примечательно, что каратели Войченко столь яростно обстреливали луганские поселки, что досталось даже «побратимам». Так, бригадные минометчики накрыли огнем собственных диверсантов.

Войченко поставил задачу сформировать диверсионно-разведывательную группу из личного состава разведывательной роты соединения на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности бригады и отправить ее к позициям НМ ЛНР для организации поиска. Параллельно он распорядился нанести минометный удар по позициям защитников Донбасса. Но серия разрывов накрыла карателей – диверсантов, один из них погиб на месте, еще трое получили осколочные ранения разной степени тяжести.

«Информация о действиях группы не была доведена до командиров подразделений, в результате чего минометный расчет третьего механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады, заметив передвижение украинской ДРГ в районе населенного пункта Новотошковское, принял ее за разведгруппу Народной милиции и открыл по ней огонь», – озвучил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Но нельзя исключать и того, что Войченко надеялся нанести отвлекающий удар или прикрыть своих боевиков, но получилось то, что получилось.

Впрочем, об организационных и командирских талантах этого бравого полковника знает вся Украина.

Еще в бытность Сергея Войченко подполковником и начальником штаба 53-й бригады, он ухитрился отправиться на гауптвахту, полностью «завалив службу».

В результате не исполнения им своих функциональных обязанностей и в его неспособности организовать работу руководителей подразделений воинской части, на территории центра 235 межвидовой подготовки подразделений «Широкого Лана» произошел солдатский бунт.

Доведенные до отчаяния ужасным состоянием, в котором они оказались, 46 военнослужащих 8 февраля 2016 года демонстративно покинули расположение полевого лагеря и отправились к г. Николаева с целью обратиться в военную прокуратуру Николаевского гарнизона и средствам массовой информации для защиты своих прав. Скандал приобрел широкий размах, замять его не удалось, и Сергею Войченко, доведшему в силу своей полной профнепригодности дело до массового выступления, присудили восемь суток гауптвахты.

Однако, спустя некоторое время «залетчика», показавшего свою полную несостоятельность в должности начштаба, назначили комбригом и произвели в полковники. Сменивший на посту командира 14 ОМБр ВСУ полковника Жакуна, он очень быстро довел бригаду до критической точки. Военнослужащие, замученные постоянными штрафами и поборами, переводились из этой бригады. Сегодня в 14 ОМБр ВСУ, даже после ее отправки на Донбасс, некомплект личного состава составляет 45%.

До этого момента от соседства с этим соединением страдали жители Волынской области, живущие в непосредственной близости от постоянного места дислокации данной бригады.

То и дело в новостной ленте появлялись сообщения то о суициде в квартире военнослужащего 14 ОМБр, то о взрыве гранаты в квартире многоэтажки.

Морально сломленные, солдаты ВСУ легко слетают с катушек, они могут, напившись, взять нож и спокойно зарезать человека.

Вина за все эти случаи лежит во многом на командире, превратившем вверенную ему бригаду в сборище преступников и неадекватов.

Но наиболее широкую известность Сергей Войченко приобрел после эпизода, произошедшего минувшей осенью, когда Войчено распорядился вывесить на позициях бригады в Донбассе флаг США. Это было сделано накануне приезда журналиста американской газеты The New York Times Хоффмана Вэйна, в надежде, что его «прогиб» не останется незамеченным американским корреспондентом, и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине.

Таким образом он показал не только свое холопство , но и то, под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента.

Впрочем, любовь Войченко к американцам и его заинтересованность в американской помощи, как выяснилось имеет вполне практическое обоснование.

Как выяснила проверка, прошедшая в бригаде минувшим летом, комбриг, совместно с заместитель командира бригады по вооружению подполковник Щербина, «загнали налево» 12 приборов ночного видения производства США, полученных в рамках иностранной военной помощи. Однако это ему тоже сошло с рук.

Впрочем, распродажа военного имущества — не единственный источник дохода полковника. Он, как сообщает «Луганск 1», использует военнослужащих для незаконной вырубки леса в районе села Малиновое Станично-Луганского района и продает древесину населению.

Местная власть не может остановить беспредел военных, поэтому пытается привлечь внимание к происходящему, обнародовав информацию через СМИ.

«Сергей Войченко распоряжается лесом, как своим собственным, отдает приказ рубить даже молодой хвойный лес. Военные работают с бригадами, с вооруженной охраной, никто остановить их не может, жаловаться «наверх» все боятся», – рассказал источник.

«Коммерсант» Войченко преподносит свой преступный бизнес как заботу о местном населении. Газ дорогой, с приближением зимы перебои с поставкой будут нарастать, и украинский полковник считает, что обязан обеспечить гражданским тепло в домах, сообщил информатор.

При этом военнослужащие 14-й омбр возмущены тем, что командир, зарабатывая деньги на продаже «дров», ни копейки не платит им за работу. Вся выручка от продажи дров идет ему в карман.

Вот такой портрет лихого комбрига, жестокого, коррумпированного и некомпетентного – довольно типичного командира ВСУ.

Сергей Спиридонов

https://asd.news/articles/persony/polkovnik-voychenko-ubiytsa-i-vor-pod-zvezdno-polosatym-flagom/ — цинк

Америка и дрова с нами!

Источник: Colonel Cassad

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