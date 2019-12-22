Хилари Дафф и Мэттью Кома тайно поженились

Скромная церемония, на которой присутствовали только близкие друзья, прошла на заднем дворе дома актрисы. Было ли на невесте белое платье и плакали ли гости от умиления, когда она подарила свой первый поцелуй мужу, неизвестно. Хилари пока не торопится делиться с общественностью подробностями важного дня. Похоже, что и приглашенные дали обещание не публиковать никаких снимков в Instagram. Однако сдержать эмоций друзья не смогли.
Это был праздник любви — небольшая и интимная церемония в ее доме с друзьями и семьей, — подтвердили они порталу Just Jared.
Напомним, Дафф и Кома познакомились несколько лет назад, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы — Confetti и Arms Around A Memory! Пара начала встречаться в январе 2017 года, спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности.
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