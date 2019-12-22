Принц Джордж вместе с папой Уильямом, дедом Чарльзом и прабабушкой Елизаветой II приготовил рождественский пудинг

До Рождества всего три дня, но подготовка к праздникам в королевских резиденциях до сих пор идет полным ходом. И сегодня Букингемский дворец выпустил новую серию очаровательных снимков с участием королевы Елизаветы II и трех будущих королей — принца Чарльза, принца Уильяма и принца Джорджа.

На непротокольном фото запечатлен теплый семейный момент — в музыкальном зале Букингемского дворца Джордж вместе с папой, дедушкой и прабабушкой готовят рождественские пудинги для одиноких ветеранов вооруженых сил. Впоследствии их передадут благотворительной организации «Королевский британский легион».

В центре кадра — принц Джордж. Одетый в белоснежную рубашку, он старательно размешивает фруктовую смесь деревянной ложкой. Как при этом умудрился не запачкаться — большой секрет, ведь мальчик обошелся без фартука и даже не засучил рукава. А каким восхищенным взглядом смотрела на него королева-бабушка! Когда все было готово, Елизавета II с принцамии Чарльзом и Уильямом по традиции положили в пудинги шестипенсовые монеты. Они достанутся избранным счастливчикам.

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