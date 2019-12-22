Беленюк: Необязательно депутат из спортивного комитета должен разбираться в судебной реформе

Нардеп от «Слуги народа», чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил в интервью НВ, опубликованном 22 декабря, что суть некоторых законопроектов для него разъясняет помощник-юрист.

Беленюк рассказал, что самым сложным для него в депутатстве оказалось «внимание СМИ», а также то, что рядом появилось много людей, которые видят в нем «инструмент для достижения своих целей».

«Сразу появились предложения в стиле: «Вот там есть хороший паренек, ему надо помочь». Но я объясняю всем, что я пришел не решаловом заниматься», – продолжил нардеп.

На вопрос, появились ли у него хейтеры, депутат ответил: «Да они и не пропадали».

«Я просто не читаю, что плохого обо мне в комментариях пишут… У меня благодаря спорту выдержка есть, я когда-то тренировался в зале с парнем праворадикальных взглядов, он меня открыто ненавидел, всегда пытался оскорбить. Но я игнорировал, моя задача была показать результат. Сейчас я стал успешным спортсменом, а где он, я даже не знаю. В политике то же самое», – сказал Беленюк.

Отвечая на вопрос, приходилось ли ему голосовать за законопроект, который он даже не читал, нардеп сказал: «Во-первых, на собраниях фракции представители профильных комитетов всегда подробно рассказывают, о чем законопроект».

«Во-вторых, у меня есть помощник-юрист, который всегда составляет мне рецензию. Да и вообще, я считаю, что необязательно человек, который состоит в спортивном комитете, должен разбираться в судебной реформе. Для этого есть представители профильных комитетов, которые берут на себя ответственность за этот законопроект», – заявил Беленюк.

Беленюк сообщил 21 сентября, что полностью посвятит себя политической деятельности только после Олимпиады 2020 года в японском Токио. 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады нового созыва, он говорил, что намерен совмещать полномочия депутата со спортивной карьерой.

Спортсмен Беленюк – первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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