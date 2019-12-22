Украинская лента «Племя» вошла в топ-50 фильмов десятилетия по версии журнала Rolling Stone

Фильм «Племя» украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого вошел в топ-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone. Рейтинг был опубликован 18 декабря.
Авторы пишут, что лента была»самым инновационным использованием сенсорной депривации за десятилетие».
«Племя» – социальная драма, действие которой происходит в интернате для людей с недостатками слуха, куда попадает главный герой. Лента полностью снята на языке жестов без субтитров или закадрового текста.
Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году. Лента получила три награды в Каннах – Гран-при Nespresso, премию «Откровение» и грант от фонда Gan.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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