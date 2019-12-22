«Понеслась!»: плюнувшая на новогодние «огоньки» Алла Пугачева ушла в Сеть

Судя по всему, Примадонна решила начать
работать на новую, молодую аудиторию. Следуя модным трендам, Алла Пугачева
приняла участие в альтернативном «Голубом огоньке» у Насти Ивлевой.
В этом году певица, по слухам,
отказалась от съемок в традиционных новогодних передачах на ТВ. В подтверждение
того, что звезда ушла в Сеть, Настя Ивлева опубликовала тизер новогоднего
выпуска.
Зрителей ждет настоящая «бомба». Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тоже снялся в
праздничном шоу. Юморист находится в предвкушении большого успеха. Телеведущий
эмоционально отреагировал на то, что публика, наконец, узнала о готовящемся
сюрпризе. «Понеслась! Йохоу!», – написал он в своем «Инстаграм».
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