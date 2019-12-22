«Понеслась!»: плюнувшая на новогодние «огоньки» Алла Пугачева ушла в Сеть

Судя по всему, Примадонна решила начать

работать на новую, молодую аудиторию. Следуя модным трендам, Алла Пугачева

приняла участие в альтернативном «Голубом огоньке» у Насти Ивлевой.

В этом году певица, по слухам,

отказалась от съемок в традиционных новогодних передачах на ТВ. В подтверждение

того, что звезда ушла в Сеть, Настя Ивлева опубликовала тизер новогоднего

выпуска.

Зрителей ждет настоящая «бомба». Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тоже снялся в

праздничном шоу. Юморист находится в предвкушении большого успеха. Телеведущий

эмоционально отреагировал на то, что публика, наконец, узнала о готовящемся

сюрпризе. «Понеслась! Йохоу!», – написал он в своем «Инстаграм».

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